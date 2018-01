Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Cò Raiola phá M.U vụ Sanchez

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Daily Record, Mourinho nổi điên với cò Raiola khi yêu cầu oái ăm khiến thương vụ trao đổi giữa Sanchez và Mkhitaryan bị chậm. Ảnh: Daily Record Tin chuyển nhượng bóng đá từ London, Alexis Sanchez trên đường đến MU và thông tin cũ đã được khai quật cho thấy: tiền đạo Chile muốn khoác áo Quỷ đỏ từ 7 năm trước. Ảnh: Goal Ronaldo được cho đang rất tức giận về những thông tin yêu cầu đòi tăng lương của anh bị rò rỉ ra bên ngoài và sẽ có trò vui tại Real trong mấy ngày tới. Tin chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Fellaini đã nói với ông thầy Mourinho rằng, anh muốn tìm kiếm một thử thách mới trong sự nghiệp nên mới không ký tiếp với M.U. Ảnh: The Sun Chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez đang lên kế hoạch thay máu hàng công và những làn gió mới mang tên Neymar, Hazard và Lewandowski. Mirror cho hay, Aubameyang đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Arsenal, sau khi cựu thủ thành Jens Lehmann (đang làm việc cho Pháo thủ) bay về Đức đàm phán chuyển nhượng. Ảnh: Mirror The Times cho hay, hiện Mata được tự do đàm phán chuyển nhượng với những đội bóng ngoài nước Anh trong khi BLĐ M.U thì chần chừ gia hạn hợp đồng. Ảnh: The Times Theo Don Balon, Chủ tịch Perez và Mourinho luôn giữ mối quan hệ tốt, sau khi chia tay vào năm 2013 và luôn muốn HLV người Bồ Đào Nha trở lại Real. Ảnh: Don Balon Chelsea tiếp tục dậy sóng trong phòng thay đồ, khi vụ David Luiz còn chưa có hướng giải quyết tốt nhất. Lần này là xung đột giữa HLV Conte và ngôi sao Eden Hazard. Arsenal được cho là đã có thỏa thuận với Dortmund về Aubameyang nhưng Real cũng chẳng phải vừa khi định phá đám thương vụ này. Mời quý độc giả xem clip Mino Raiola: A Brief History Of - Nguồn: Tifo Football.

