Toàn cảnh lễ tang cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush

Theo Business Insider, hơn 1.000 người đã tham dự lễ tang của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush tại nhà thờ St. Martin Episcopal ở thành phố Houston chiều ngày 21/4. Được biết, bà Barbara Bush qua đời ngày 17/4, hưởng thọ 92 tuổi. Ảnh: BI. Vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama và đương kim Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania cũng đã có mặt để tiễn đưa bà Barbara. Ảnh: BI. Cựu Tổng thống Bill Clinton và phu nhân Hillary Clinton tham dự lễ tang của bà Barbara. Con trai của bà Barbara, cựu Thống đống Florida Jeb Bush, đọc điếu văn tại nhà thờ St. Martin. Cháu gái của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara tại lễ tang. Jeb Bush an ủi cha của ông, cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush, trong lễ tang tại nhà thờ St. Martin Episcopal ở thành phố Houston. Bà Barbara Bush là vợ của vị tổng thống Mỹ thứ 41 và là mẹ của vị tổng thống thứ 43 của nước Mỹ. Không khí trang nghiêm trong lễ tang của bà Barbara hôm 21/4. Trước đó, ngày 20/4, hơn 3.000 người đã đến viếng bà Barbara. Có thể thấy, cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush được mọi người rất yêu mến. Cựu Tổng thống George H.W Bush bật khóc khi con trai ông, Jeb Bush, đọc bức thư ông viết cho người vợ quá cố, bà Barbara Bush, trong lễ tang hôm 21/4. Ảnh: Fox. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dự lễ tang của bà Barbara Bush tại nhà thờ St.Martin. Ảnh: AP. Bà Barbara Bush được an táng tại Thư viện Tổng thống H.W George Bush ở Đại học A&M Texas. Ảnh: Getty. Rất đông người dân đứng bên đường khi đoàn xe chở linh cữu của cựu Đệ nhất phu nhân Barbara đi qua. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Lễ tang của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush (Nguồn: Daily Mail)

