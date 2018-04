Chuyện tình đẹp như mơ của cựu Tổng thống George H.W. Bush

Theo Business Insider, cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush gặp phu nhân Barbara Pierce tại một buổi khiêu vũ vào dịp lễ Giáng sinh năm 1942. Khi đó, bà 17 tuổi còn ông George 18. (Nguồn ảnh: Business Insider) Sau một năm rưỡi hẹn hò, cặp đôi đã đính hôn và dự định tổ chức đám cưới trước khi ông George tham gia vào cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 với vai trò là một phi công của Hải quân Mỹ. Hai người thường xuyên trao đổi thư từ cho nhau trong thời gian ông George nhận nhiệm vụ. Ngày 6/1/1945, cặp đôi tổ chức đám cưới tại nhà thờ First Presbyterian ở Rye, thành phố New York. Trong năm đầu sau khi kết hôn, họ chuyển tới nhiều địa điểm như Michigan, Maryland và Virginia vì ông George được giao nhiệm vụ ở đó. “Em đã mang đến cho anh niềm vui đặc biệt”, trích nội dung trong một bức thư ông George gửi cho người bạn đời của mình. Trong 13 năm sau đó, họ lần lượt đón 6 người con chào đời là George W.Bush, Robin, Jeb, Neil, Marvin và Dorothy. Tuy nhiên, Robin qua đời vì bệnh bạch cầu năm 3 tuổi. Sau khi chiến tranh kết thúc, vợ chồng ông George chuyển tới Texas sinh sống. Tại đây, ông làm việc cho một công ty dầu khí. Ông George được bầu làm nghị sĩ bang Texas vào năm 1966 và bà Barbara đã chăm sóc các con trong khi chồng bận rộn với công việc vận động tranh cử. Ông George là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa (RNC) trong thời gian 1973-1974. Bà Barbara luôn có mặt bên cạnh chồng sau khi ông George bước vào chính trường. Trong thời gian sống ở Trung Quốc khi ông George được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc dưới thời Tổng thống Gerald Ford, vợ chồng ông thường cùng nhau đạp xe và khám phá ngôi nhà mới của họ. George trở thành Phó Tổng thống Mỹ trong khoảng thời gian 1981-1989. Khi ông George chạy đua vào Nhà Trắng năm 1988, bà Barbara tích cực cùng ông tham gia vận động tranh cử. Và ngày 20/1/1989, ông George chính thức trở thành vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ. Sau khi rời Nhà Trắng năm 1993, vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush lại hỗ trợ vận động cho những người con của họ trong chính trường. Trong đó, người con cả của họ, ông George W.Bush, từng là Thống đốc bang Texas, đã trở thành tổng thống thứ 43 của nước Mỹ. Và Jeb Bush, từng là Thống đốc bang Florida và đã tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Bà Barbara từng chia sẻ vợ chồng bà là “hai người may mắn nhất thế giới và khi tất cả mọi người bỏ đi thì điều quan trọng còn lại là đức tin, gia đình và bạn bè. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đã được ban phước lành”. Vợ chồng ông George cũng từng trải qua nhiều trở ngại trong cuộc sống. Khi ông George làm Giám đốc CIA vào những năm 1970, có thời gian bà Barbara bị trầm cảm. Khi đó, ông George luôn bên cạnh và chăm sóc bà. Ông George thường dành những lời nói yêu thương, ngọt ngào dành cho vợ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Barbara chia sẻ rằng có một người chồng tốt sẽ giúp người ta sống lâu hơn. Mời độc giả xem thêm video: Cựu Tổng thống George W. Bush chia sẻ thành công lớn nhất là có một gia đình hạnh phúc (Nguồn: VTC14)

