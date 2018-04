Toàn cảnh cháy dữ dội tại Tháp Trump của Tổng thống Mỹ

Theo Daily Mail, vụ cháy dữ dội tại Tháp Trump của Tổng thống Mỹ Donald Trump xảy ra vào lúc gần 18 giờ chiều 7/4 (giờ địa phương) ở trung tâm Manhattan, thành phố New York. Ảnh: Daily Mail. Được biết, ngọn lửa bùng phát từ một căn hộ trên tầng thứ 50 của tòa nhà. Ảnh: DM. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy cột khói đen bốc lên ngùn ngụt bao trùm nhiều tầng của Tháp Trump. Ảnh: DM. Ngay sau đó, 140 lính cứu hộ cùng ít nhất 5 xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường dập tắt đám cháy và giải cứu nạn nhân. Ảnh: DM. Theo Sở cứu hỏa New York, một dân thường nguy kịch và ba lính cứu hỏa bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Tháp Trump hôm 7/4. Ảnh: Getty. Được biết, khi vụ cháy xảy ra, Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania và con trai của họ, Barron, đang ở thủ đô Washington. Ảnh: The Sun. Các khu phố gần đó đã bị phong tỏa khi lực lượng cứu hỏa “chiến đấu” với ngọn lửa. Ảnh: Daily Mail. Vào lúc 18h42 ngày 7/4 (giờ địa phương), Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng: “Ngọn lửa đã được khống chế”. Ảnh: AP. Nhiều người đứng quan sát đám cháy từ phía xa. Ảnh: Daily Mail. “Cám ơn những người lính cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa bùng phát từ một căn hộ của Tháp Trump. Họ thực sự là những con người phi thường nhất ở bất cứ đâu”, Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump, viết trên Twitter. Ảnh: DM. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Được biết, đây là vụ hỏa hoạn thứ hai xảy ra tại Tháp Trump trong năm nay. Ảnh: The Sun. Trước đó, hồi đầu tháng 1/2018, hai người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại tòa nhà này. Ảnh: Today. Mời độc giả xem video: Vụ cháy tại Tháp Trump (Nguồn: Daily Mail)

