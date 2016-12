Hiện trường hỏa hoạn ở khu ổ chuột Philippines, thiêu rụi 500 nhà

Ảnh chụp trên cao toàn cảnh khu vực hiện trường vụ hỏa hoạn ở khu ổ chuột Philippines vào ngày 28/12. Ảnh Reuters Người đàn ông thu dọn những sắt vụn có thể đem bán phế liệu tại hiện trường vụ cháy ở khu ổ chuột ở thành phố Quezon. Ảnh Reuters Người đàn ông hút thuốc lá trong lúc nghỉ ngơi lấy sức sau một lúc thu dọn. Ảnh Reuters Một người ngủ say gần khu hiện trường vụ cháy hôm 28/12. Ảnh Reuters Các căn nhà lụp xụp của hơn 1.000 người dân đã bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh Reuters Người dân cố gắng tìm kiếm những đồ phế liệu để đem bán. Ảnh Reuters Lũ trẻ nằm ngủ vạ vật tại một góc. Ảnh Reuters Cảnh người dân thu dọn tại hiện trường hôm 28/12. Ảnh Reuters Toàn cảnh hiện trường vụ cháy. Ảnh Reuters Trước đó, chừng 18h30 ngày 27/12, một đám cháy lớn bùng phát tại một khu ổ chuột ở thành phố Quezon, Philippines. Ảnh The Sun Người đàn ông phun nước để cố gắng dập tắt đám cháy. Ảnh The Sun Lửa bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh The Sun Hình ảnh còn sót vào sáng 28/12. Ảnh The Sun

