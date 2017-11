Sợ mất Albu Kamal, IS dốc toàn lực chống trả Quân đội Syria

Theo Al Masdar News ngày 17/11, phiến quân IS đã huy động toàn bộ lực lượng hiện có để bảo vệ những gì còn lại mà chúng đang nắm giữa ở thành phố chiến lược Albu Kamal ở tỉnh Deir Ezzor trước cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Syria và phong trào Hezbollah. Ảnh: AMN. Những bức ảnh do hãng Amaq của nhóm IS đăng tải ngày 16/11 cho thấy các tay súng khủng bố đang dốc sức bảo vệ tuyến phòng thủ ở cửa ngõ phía tây thành phố Albu Kamal. Ảnh: AMN. Hình ảnh trong cuộc giao tranh ác liệt giữa IS và Quân đội Syria tại Albu Kamal. Ảnh: AMN. Có thể thấy, những chiến binh IS được trang bị súng phòng không, vũ khí chống tăng, súng máy cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác,...Ảnh: AMN. Trước đó, ngày 15/11, lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus gần như đã bao vây hoàn toàn thành phố Albu Kamal. Ảnh: AMN. Các binh sĩ Syria sau đó bắt đầu tiến vào Albu Kamal nhằm giành lại thành phố này, dưới sự yểm trợ hỏa lực của Không quân Nga. Ảnh: AMN. Lực lượng liên quân Syria sẽ tấn công vào Albu Kamal từ phía đông, nam và quét qua vùng ngoại ô phía tây thành phố. Ảnh: AMN. “Sau khi chỉ còn phía bắc chưa bị phong tỏa, phiến quân IS sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui khỏi thành phố này trước khi chúng bị bao vây hoàn toàn”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Trước đó, ngày 8/11, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh thông báo đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ thành phố chiến lược Albu Kamal, nơi được coi là thành trì lớn cuối cùng của phiến quân IS tại Syria. Ảnh: FNA. Tuy nhiên, phiến quân IS đã tái chiếm thành phố Albu Kamal hôm 11/11, buộc lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus phải rút lui khỏi khu vực này. Ảnh: AMN. Được biết, sau khi rút khỏi thành phố Al-Qaim ở Iraq vào đầu tháng, các phần tử IS đã củng cố lực lượng ở Albu Kamal. Đây hiện là thành phố lớn cuối cùng tại Syria nằm dưới sự chiếm đóng của IS. Ảnh: AMN. Trong những ngày tới, các chiến đấu cơ Nga và Syria sẽ tăng cường những đợt không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Albu Kamal để nhanh chóng giải phóng thành phố này. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem video: Liên quân Syria và dân quân Iraq hội quân tại Albu Kamal.

