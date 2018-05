Quân đội Syria sắp kết liễu IS bên trong chảo lửa Yarmouk

Các đơn vị thuộc lữ đoàn Vệ binh Cộng hòa và các đơn vị thuộc Sư đoàn cơ giới số 4, quân tình nguyện Palestine tiếp tục tấn công IS trong khu vực quận Hajar Al-Aswad. Quân đội Syria giải phóng liên tiếp các tòa nhà và công trình xây dựng trong khu vực nội đô của quận từ IS. Giải phóng được quận Hajar Al-Aswad, quân đội Syria tập trung mũi nhọn tiến công về hướng quận Trại tị nạn Yarmouk, trở thành căn cứ và tuyến phòng ngự vững chắc cuối cùng của IS ở nam Damascus. Quân đội Syria rải truyền đơn kêu gọi IS đầu hàng, di tản và giao nộp quận Trại tị nạn Yarmouk, thực tế IS đã bị bao vây hoàn toàn và sẽ bị chôn vùi trong đổ nát các công trình xây dựng bởi những cuộc không kích của lực lượng không quân Syria và Nga. IS chắc chắn sẽ bị tiêu diệt Trại Yarmouk, dưới hỏa lực khủng khiếp của không quân Nga và Syria, pháo binh – tên lửa của sư đoàn cơ giới số 4. Đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Một góc quận Hajar Al-Aswad vừa được giải phóng sáng 05.05.2018 theo Al-Masdar News Rocket tự chế của IS bỏ lại khi tháo chạy khỏi một vị trí phòng thủ ở Yarmouk theo Al-Masdar News Một góc quận Hajar Al-Aswad vừa được giải phóng sáng 05.05.2018 theo Al-Masdar News

