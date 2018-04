Phiến quân HTS “phản đòn” Quân đội Syria tại Hama

Theo South Front, ngày 4/4, phiến quân HTS đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các căn cứ của Quân đội Syria xung quanh thị trấn Taqsis mới được giải phóng ở Nam Hama. Ảnh: liveuamap.com. Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các tay súng HTS đã sát hại và làm bị thương nhiều binh sĩ Syria trong cuộc đột kích vừa qua. Ngoài ra, một khẩu đội pháo của lực lượng chính phủ Damascus cũng bị bọn chúng phá hủy. Ngay sau cuộc tấn công chớp nhoáng, các tay súng HTS vội vàng rút lui về căn cứ ban đầu. Ảnh: SF. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm quét sạch các phần tử khủng bố IS ở Nam Deir Ezzor. Ảnh: FNA. Ngày 4/4, lực lượng chính phủ Damascus và đồng minh đã tái chiếm nhiều khu vực nằm giữa các thị trấn Sabikhan và al-Salihiyah ở Nam Deir Ezzor từ tay nhóm IS. Ảnh: SF. Đáp trả, tổ chức khủng bố IS cũng mở cuộc tấn công nhằm vào 5 căn cứ của Quân đội Syria xung quanh al-Ghbrah ở khu vực phía nam tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: SF. Nguồn tin cho hay, sau khi quét sạch các chiến binh IS ở Nam Deir Ezzor, Quân đội Syria và đồng minh có thể sẽ tăng quân ở đó để phá hủy hoàn toàn hang ổ của nhóm IS ở khu vực nằm giữa Đông Homs và Đông Nam Deir Ezzor. Ảnh: FNA. Trong khi đó, theo Al Masdar News, phiến quân IS vẫn bám trụ tại nhiều khu vực trên khắp đất nước Syria và việc chúng bị đánh bại hoàn toàn tại quốc gia Trung Đông này vẫn còn xa. Ảnh: AMN. Còn tại Damascus, Quân đội Syria đã phát hiện thêm một đường hầm dài 7 km của nhóm phiến quân ở thị trấn Ein Terma, Đông Ghouta. Ảnh: FNA. Các binh sĩ Syria bên trong đường hầm mới phát hiện ở Đông Ghouta ngày 4/4. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Đoàn xe chở phiến quân rời khỏi Đông Ghouta (Nguồn: Ruptly)

