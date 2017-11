Nước nào có tỷ lệ tội phạm giết người cao nhất thế giới?

Với tỷ lệ 90,4/100.000 người, đồng nghĩa với việc của 1.000 người thì có 1 người là kẻ sát nhân, Honduras chính là quốc gia có tỷ lệ tội phạm giết người cao nhất thế giới. Nguồn ảnh: The Bahama Journal. Đứng thứ hai là Venezuela với tỷ lệ 53,7/100.000 người. Nguồn ảnh: venezuelanalysis.com. Belize - đất nước nhỏ bé với diện tích vỏn vẹn chỉ 22.800km2 và dân số gần 340.000 người đứng thứ 3 thế giới với tỷ lệ gần 45/100.000 người. Nguồn ảnh: Belize News. El Salvador, một quốc gia tại Trung Mỹ cũng trở thành một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới với tỷ lệ 41,2/100.000 người. Nguồn ảnh: ABC News. Đứng sau El Salvador là Cộng hoà Guatemala - quốc gia đông dân nhất ở Trung Mỹ. Mỗi tháng, trung bình có khoảng 100 người bị kết tội giết người tại đất nước này. Nguồn ảnh: Getty Images. Giữ vị trí số 6 là Jamaica với tỷ lệ 39,3/100.000 người. Đây cũng là một trong những quốc gia luôn có tỷ lệ tội phạm giết người cao nhất thế giới trong nhiều năm liền. Nguồn ảnh: Jamaican Journal. Vương quốc Lesotho xếp ở vị trí thứ 7 với 38/100.000 người. Nghèo đói luôn đi đôi với tội phạm được cho là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ phạm tội ở quốc gia này tăng cao. Nguồn ảnh: Most Luxurious List. Đứng sau Lesotho là Vương quốc Swaziland với tỷ lệ 33,8/100.000 người. Đây là một trong những quốc gia nhỏ bé nhất ở châu Phi với dân số chỉ vỏn vẹn hơn 1 triệu người. Nguồn ảnh: ScoopWhoop. Liên bang Saint Kitts và Nevis giữ vị trí số 9 với tỷ lệ 33,6/100.000 người. Nguồn ảnh: World Atlas. Xếp vị trí thứ 10 là Nam Phi với tỷ lệ 31/100.000 người. Theo số liệu thống kê của cảnh sát địa phương, tại quốc gia này có 50 người bị sát hại mỗi ngày, đây thực sự là một con số rất đáng báo động. Nguồn ảnh: World Atlas. Với tỷ lệ 30,8/100.000 người, Colombia đứng ở vị trí thứ 11. Nguồn ảnh: PBI Colombia. Đứng ở vị trí thứ 12 là quần đảo Bahamas với tỷ lệ 29,8/100.000 người. Năm 2013, tỷ lệ này còn lên tới 30. Nguồn ảnh: The Bahama Journal.

