Những địa danh khiến du khách ngỡ lạc đến hành tinh khác

Dallol Volcano nằm ở sa mạc Danokil, Đông Bắc của Ethiopia, là một trong những địa điểm nóng nhất trên Trái đất với nhiệt độ trung bình ở mức 35 độ C. Sự kết hợp của suối nước nóng có chứa axit, lưu huỳnh, magma, muối tạo nên khung cảnh màu vàng cam lạ mắt. Địa danh kỳ lạ này là khu vực nguy hiểm vì chứa nhiều khói độc, an ninh không được đảm bảo, giao thông khó khăn nhưng mỗi năm vẫn có hàng nghìn du khách đến thăm. Ảnh: Oddcities.com. Vườn quốc gia Yellowstone thành lập năm 1872, được coi như một biểu tượng về tài nguyên thiên nhiên của Mỹ. Điểm nổi bật nhất trong công viên là hồ Morning Glory, hình thành từ mạch suối nước nóng. Vẻ đẹp từ màu sắc xanh lam, vàng cam, xanh da trời, và đỏ cùng với làn khói bốc hơi nghi ngút do nhiệt độ cao khiến cảnh vật xung quanh mờ ảo, tựa như ở hành tinh khác. Ảnh: Relativelyinteresting.com. Hình ảnh này có khiến bạn liên tưởng đến cảnh trên sao Hỏa, thường thấy trong các phim khoa học viễn tưởng? Sự thực đó ảnh chụp từ trên cao của hồ nước Natron ở Tanzania. Màu sắc của hồ nước là do nhiệt độ lên tới 120oc và mức PH thấp, là nơi nuôi dưỡng hoàn hảo cho một loài tảo màu hồng phát triển. Ảnh: Valexus.ch. Công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà ở Trung Quốc có thể khiến du khách kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Màu sắc nổi bật tự nhiên trên từng thớ đất, đá được hình thành từ nhiều lớp đá sa thạch khác nhau trong suốt hơn 24 triệu năm. Trương Dịch Đan Hà một trong những địa điểm đáng kinh ngạc nhất của Trái đất. Ảnh: Getty Images. Salar De Uyuni là cánh đồng muối lớn nhất thế giới nằm ở Bolivia, có diện tích lên tới hơn 10.500 km2. Nơi này được coi như “tấm gương của bầu trời” vì trong những ngày nắng đẹp, cánh đồng khiến du khách không thể xác định được đường chân trời. Ảnh: Heiko Meyer, Laif/Redux. Hang Sơn Đòong ở Quảng Bình được coi là hang động lớn nhất trên thế giới. Hang động rộng và sâu đến nỗi có thể chứa một tòa nhà chọc trời cao 40 tầng. Các lỗ thông nhỏ trên mái vòm cũng cho phép ánh sáng lọt vào hang động, tạo môi trường thuận lợi cho một khu rừng nhỏ phát triển ở bên trong. Khung cảnh kỳ vĩ của tạo hóa khiến du khách cảm thấy choáng ngợp. Ảnh: Crossingtravel.com. Đảo Socotra ở Ấn Độ Dương là một trong những nơi độc đáo nhất trên thế giới, nổi tiếng với cây máu rồng có hình dáng kỳ lạ. Hòn đảo này cũng là nơi trú ngụ của nhiều loài động thực vật kỳ lạ khác mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên Trái đất. Ảnh: Reversehomesickness.com Nếu từng mơ ước đặt chân lên mặt trăng,chuyến viếng thăm Thung lũng Mặt trăng của Chilê có thể làm bạn cảm thấy giấc mơ như đã trở thành hiện thực. Thung lũng Valle de la Luna nằm trên sa mạc Atacama, những đỉnh đồi, núi nhấp nhô bị xói mòn bởi gió mưa thời gian, cùng các dòng sông khô cạn, tạo cho thung lũng này cảnh tượng chẳng khác nào bề mặt của mặt trăng. Ảnh: Chile.Travel. Đài phun nước Fly Geyser nằm ở một trang trại tư nhân tại Nevada, Mỹ. Nơi này được phát hiện một cách tình cờ khi chủ trang trại khoan giếng để lấy nước. Màu sắc sặc sỡ của đài phun nước được hình thành nhờ chất khoáng, nhiệt độ nóng và các loài tảo. Ảnh: Time2relax.ch. Cảnh tượng giống như một thiết kế đồ họa này có tên là Painted Dunes, nằm trong Vườn Quốc gia Lassen ở California, Mỹ. Màu sắc lạ lùng của đất đá nơi đây được hình thành từ quá trình oxy hóa của tro núi lửa. Ảnh: Panoramio.com.

