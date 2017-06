14 địa điểm bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện trên bản đồ du lịch

Kofuns, Nhật Bản: Hòn đảo nhân tạo này là nơi chôn cất các thành viên trong gia đình Hoàng gia. Trong những dịp hiếm hoi, các nhà khảo cổ có thể thăm viếng hòn đảo này nhưng phải được sự cho phép của Hoàng gia Nhật Bản. Đảo Bắc Sentinel, Ấn Độ: Những người bản địa sẽ tấn công những người bên ngoài tiếp cận hòn đảo để bảo vệ đất đai của họ. Vì vậy, để an toàn cho khách du lịch, chính quyền Ấn Độ cấm mọi người đến gần đảo này. Khu vực 51, Mỹ: Sự tồn tại của cơ sở bí mật hàng đầu này chỉ chính thức được chính phủ Hoa Kỳ xác nhận năm 2013. Theo các tài liệu được giải mã, Khu vực 51 là căn cứ Không quân Hoa Kỳ, nơi các máy bay thế hệ tiếp theo đang được phát triển và thử nghiệm. Nhà thờ St. Mary of Zion, Ethiopia: Một nhà nguyện được xây dựng đặc biệt để lưu giữ Chiếc hòm giao ước. Người giám hộ của chiếc hòm là người duy nhất có quyền tiếp cận nó, nhưng người này bị cấm rời khỏi nhà thờ và không thể trò chuyện với người bên ngoài. Đảo Kaho'olawe, Mỹ: Trong lịch sử, hòn đảo khô cằn này từng là nơi tiến hành các nghi lễ tôn giáo và khu tập luyện của Hải quân Mỹ. Ngày nay, Kaho'olawe trở thành khu bảo tồn thiên nhiên . Cách duy nhất bạn có thể ghé thăm hòn đảo là tham gia vào nhóm tình nguyện làm việc khôi phục môi trườn Tháp British Telecom, Anh: Kể từ khi một vụ nổ xảy ra bên trong tháp, nhà hàng và đài quan sát đã đóng cửa không tiếp khách du lịch. Khi tháp tổ chức các sự kiện từ thiện, một số người may mắn sẽ có cơ hội để ngắm London từ trên tháp. Tháp British Telecom, Anh: Kể từ khi một vụ nổ xảy ra bên trong tháp, nhà hàng và đài quan sát đã đóng cửa không tiếp khách du lịch. Khi tháp tổ chức các sự kiện từ thiện, một số người may mắn sẽ có cơ hội để ngắm London từ trên tháp. Thị trấn ma Varosha, đảo Síp: Thị trấn này giáp với thành phố Famagusta, từng là điểm đến hàng đầu của đảo Síp. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào tháng 7 năm 1974, người dân phải di tản đi chỗ khác và nơi này bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Đảo Sable, Canada: Nằm ở Đại Tây Dương, hòn đảo có dân số dưới 30 người này là một nghĩa địa thực sự của những con tàu đắm. Vì những đặc điểm độc đáo, Sable đã được coi là một khu bảo tồn thiên nhiên. Tuy nhiên, để tham quan hòn đảo, bạn phải viết đơn gửi chính phủ Canada và giải thích sự cần thiết của chuyến đi. Trung tâm Dữ liệu Pionen, Thuỵ Điển: Được xây dựng tại Stockholm trong Chiến tranh Lạnh, hầm trú ẩn hạt nhân này gần đây đã được biến đổi thành một môi trường văn phòng cực kỳ hiện đại cho một nhà cung cấp dịch vụ Internet của Thụy Điển. Động Lascaux, Pháp: Để bảo tồn các bức tranh thời tiền sử độc đáo của hang động, lối vào Lascaux hiện đã đóng cửa sau 15 năm cho khách du lịch vào thăm quan. Bạn có thể ghé thăm một mô hình thực tế của hang động hoặc thưởng thức qua không gian ảo. Trạm Radar "Don-2N", Nga: Kim tự tháp hiện đại này có chiều cao 40m và chiều rộng khoảng 140m. Đây là một yếu tố quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Moscow. Trong những dịp hiếm hoi, các nhà báo được phép tham quan cơ sở này, nhưng chỉ được tiếp cập một phần rất nhỏ bên trong. Phòng bí mật trên núi Rushmore, Mỹ: Ngoài những bức tượng nổi tiếng của các vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ, núi Rushmore còn có một căn phòng bí mật bên trong núi đá. Căn phòng lưu giữ các bản sao tài liệu lịch sử quan trọng. Lối vào căn phòng này bị chặn bởi một cửa đá granit, được trang bị với một cơ chế khóa hiện đại. Thác dưới nước, Mauritius: Khi nhìn từ phía trên, đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương dường như nằm gần một thác nước. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ là một ảo ảnh quang học được tạo ra bởi dòng chảy giữa các ụ cát.

