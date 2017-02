Những ảnh ấn tượng trong chiến dịch đánh IS ở Mosul

3 tháng trước, hàng nghìn binh sỹ Iraq và lực lượng vũ trang người Kurd với sự hậu thuẫn của Mỹ, Pháp, Anh và các nước phương Tây khác đã phát động chiến dịch giành lại thành phố lớn thứ hai Iraq là Mosul từ tay phiến quân IS. Ảnh: Một người đàn ông Iraq đi ngang qua Đại học Mosul đổ nát sau khi lực lượng chống khủng bố Iraq giành lại từ tay IS. Ảnh The Atlantic Dòng người di tản đang quay trở về nhà ở đông Mosul hôm 4/1. Ảnh The Atlantic Thành viên phía Iraq bắn rocket về vị trí của nhóm khủng bố IS trong một cuộc giao tranh ở quận Yarimja, nam Mosul. Ảnh The Atlantic Dân thường đem kẹo cho lính Iraq trong cuộc giao tranh với nhóm IS ở quận al-Zirai. Ảnh The Atlantic Người dân tranh nhau lấy đồ cứu trợ ở đông Mosul. Ảnh The Atlantic Mọi người băng qua cây cầu bị IS đánh sập ở khu dân cư phía đông Mosul mới được giải phóng. Ảnh The Atlantic Cờ chính phủ Iraq tung bay trên nóc một tòa nhà ở bệnh viện al-Salam, Mosul. Ảnh The Atlantic Một đám cưới bình dị của một cặp đôi người Iraq tại một trại tập trung ở Khazir gần Mosul tổ chức ngày 8/12/2016. Ảnh The Atlantic Cảnh tượng bên trong thư viện thuộc Đại học Mosul sau khi nơi này sạch bóng IS. Ảnh The Atlantic Lính Iraq chụp ảnh phía bên ngoài khách sạn 5 sao Nineveh ở đông Mosul. Ảnh The Atlantic Hiện trường vụ đánh bom xe do IS tiến hành ở Mosul. Ảnh The Atlantic Bé trai chạy trên con phố gần đại học Mosul. Ảnh The Atlantic Một người lính đặc nhiệm Iraq đứng cạnh chiếc xe tải do IS bỏ lại. Ảnh The Atlantic Bé trai trở lại trường học ở quận Gogjali, Mosul. Ảnh The Atlantic Hình ảnh trong một cuộc giao tranh với IS ở quận Somer, đông Mosul. Ảnh The Atlantic Đặc nhiệm Iraq chứng kiến một vụ đánh bom xe mà IS thực hiện ở quận al-Andalus. Ảnh The Atlantic Binh sỹ Iraq bắt giữ một người tình nghi là phiến quân IS. Ảnh The Atlantic Dân thường Iraq cầm theo cờ trắng đang rời khỏi quận Mithad. Ảnh The Atlantic

3 tháng trước, hàng nghìn binh sỹ Iraq và lực lượng vũ trang người Kurd với sự hậu thuẫn của Mỹ, Pháp, Anh và các nước phương Tây khác đã phát động chiến dịch giành lại thành phố lớn thứ hai Iraq là Mosul từ tay phiến quân IS. Ảnh: Một người đàn ông Iraq đi ngang qua Đại học Mosul đổ nát sau khi lực lượng chống khủng bố Iraq giành lại từ tay IS. Ảnh The Atlantic Dòng người di tản đang quay trở về nhà ở đông Mosul hôm 4/1. Ảnh The Atlantic Thành viên phía Iraq bắn rocket về vị trí của nhóm khủng bố IS trong một cuộc giao tranh ở quận Yarimja, nam Mosul. Ảnh The Atlantic Dân thường đem kẹo cho lính Iraq trong cuộc giao tranh với nhóm IS ở quận al-Zirai. Ảnh The Atlantic Người dân tranh nhau lấy đồ cứu trợ ở đông Mosul. Ảnh The Atlantic Mọi người băng qua cây cầu bị IS đánh sập ở khu dân cư phía đông Mosul mới được giải phóng. Ảnh The Atlantic Cờ chính phủ Iraq tung bay trên nóc một tòa nhà ở bệnh viện al-Salam, Mosul. Ảnh The Atlantic Một đám cưới bình dị của một cặp đôi người Iraq tại một trại tập trung ở Khazir gần Mosul tổ chức ngày 8/12/2016. Ảnh The Atlantic Cảnh tượng bên trong thư viện thuộc Đại học Mosul sau khi nơi này sạch bóng IS. Ảnh The Atlantic Lính Iraq chụp ảnh phía bên ngoài khách sạn 5 sao Nineveh ở đông Mosul. Ảnh The Atlantic Hiện trường vụ đánh bom xe do IS tiến hành ở Mosul. Ảnh The Atlantic Bé trai chạy trên con phố gần đại học Mosul. Ảnh The Atlantic Một người lính đặc nhiệm Iraq đứng cạnh chiếc xe tải do IS bỏ lại. Ảnh The Atlantic Bé trai trở lại trường học ở quận Gogjali, Mosul. Ảnh The Atlantic Hình ảnh trong một cuộc giao tranh với IS ở quận Somer, đông Mosul. Ảnh The Atlantic Đặc nhiệm Iraq chứng kiến một vụ đánh bom xe mà IS thực hiện ở quận al-Andalus. Ảnh The Atlantic Binh sỹ Iraq bắt giữ một người tình nghi là phiến quân IS. Ảnh The Atlantic Dân thường Iraq cầm theo cờ trắng đang rời khỏi quận Mithad. Ảnh The Atlantic