SDF chuyển sang giai đoạn 3 đánh IS ở Raqqa

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Ảnh AMN



Mục đích của giai đoạn này chưa phải là nhằm đánh chiếm thành trì Raqqa mà chỉ nhằm mục tiêu cô lập Raqqa khỏi các căn cứ khác hiện nằm trong tầm kiểm soát của nhóm khủng bố IS.

Cho tới lúc này, chiến dịch đánh IS do SDF phát động đã giành được một số thắng lợi khi giải phóng được nhiều ngôi làng ở phía tây Raqqa khỏi nhóm IS.

Vào ngày 31/1, SDF được cho là đã nhận những vũ khí của phía Mỹ nhằm phục vụ cho chiến dịch đánh IS này.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Ảnh AMN



Mục đích của giai đoạn này chưa phải là nhằm đánh chiếm thành trì Raqqa mà chỉ nhằm mục tiêu cô lập Raqqa khỏi các căn cứ khác hiện nằm trong tầm kiểm soát của nhóm khủng bố IS.

Cho tới lúc này, chiến dịch đánh IS do SDF phát động đã giành được một số thắng lợi khi giải phóng được nhiều ngôi làng ở phía tây Raqqa khỏi nhóm IS .

Vào ngày 31/1, SDF được cho là đã nhận những vũ khí của phía Mỹ nhằm phục vụ cho chiến dịch đánh IS này.