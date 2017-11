Ngưỡng mộ chồng “soái ca” của nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chắc hẳn luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi có người bạn đời Clarke Gayford bên cạnh. Họ sống trong một căn hộ ở Pt Chevalier, thành phố Auckland. Ảnh: Stuff. “Tôi nghĩ cô ấy là người tuyệt vời nhất. Thật tuyệt khi mọi người nhận ra tài năng của cô ấy”, Clarke Gayford chia sẻ với Herald. Ảnh: NZ Herald. Họ đã bên nhau suốt hơn 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, Clarke luôn lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ của vợ. Ảnh: NZ Herald. “Tôi muốn bên cạnh ủng hộ Jacinda Ardern, đảm bảo rằng cô ấy không bỏ bữa và nhớ ngủ đủ giấc”, Clarke nói tiếp. Ảnh: NZ Herald. Clarke Gayford chia sẻ sẽ hết lòng hỗ trợ Ardern bất cứ việc gì anh có thể. Ảnh: Stuff. Nữ Thủ tướng New Zealand 37 tuổi và người bạn đời trong căn hộ của họ ở Pt Chevalier, Auckland. Ảnh: NZ Herald. Được biết, Clarke Gayford, 39 tuổi, là người dẫn chương trình tài năng. Ảnh: Twitter. Ảnh chụp Gayford trong buổi dẫn chương trình “Fish Of The Day”. Được biết, sở thích của bạn đời nữ Thủ tướng New Zealand chính là câu cá. Ảnh: Stuff. Gayford và đồng nghiệp Jaquie Brown. Ảnh: Stuff. Trước đó, ngày 26/10, bà Jacinda Ardern đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand. Bà trở thành nữ lãnh đạo trẻ tuổi nhất New Zealand trong vòng hơn 150 năm qua và là nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới. Sự ủng hộ của người bạn đời Clarke Gayford chắc chắn sẽ là động lực to lớn giúp nữ Thủ tướng New Zealand thành công trên cương vị mới. Ảnh: Getty Images.

