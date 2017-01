Ảnh: Tổng thống Trump nắm tay nữ Thủ tướng Anh tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm tay nữ Thủ tướng Anh Theresa May khi đi qua hành lang của Nhà Trắng hôm 27/1. Được biết, bà May là lãnh đạo thế giới đầu tiên gặp ông Trump sau khi ông nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1. Hình ảnh tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm tay bà May tại Nhà Trắng được ghi lại. Tân Tổng thống Mỹ bắt tay Thủ tướng Anh Theresa May tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo sau đó có cuộc họp báo chung được tổ chức tại Phòng Đông của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Theresa May phát biểu trong cuộc họp báo. Tại buổi họp báo, Tổng thống Trump khẳng định mối quan hệ đặc biệt với nước Anh, một trong những đồng minh lâu đời và quan trọng nhất của Washington. Đồng thời, ông cam kết sự ủng hộ lâu dài với London. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ủng hộ việc nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu EU (Brexit). Tổng thống Trump tái khẳng định sự ủng hộ đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thủ tướng Anh Theresa May cho biết thêm, Tổng thống Trump đã nhận lời mời sang thăm Anh của Nữ hoàng Elizabeth II. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

