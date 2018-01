Loạt “ảnh nóng” khiến nữ thứ trưởng trẻ đẹp Ukraine mất chức

Nguyên nhân khiến Anatasia Deeva mất chức nữ thứ trưởng Ukraine được cho là do cô quá say mê chụp ảnh nóng và tung lên các trang mạng xã hội, khiến dư luận dậy sóng. Hồi tháng 6.2017, Deeva còn đăng tải thông tin đấu giá trên ProZorro.sale, một hệ thống mua sắm trực tuyến của Ukraine. Thông tin nêu rõ người trả giá cao nhất sẽ được ăn sáng cùng cô. Dữ liệu về phiên đấu giá còn bao gồm 2 bức ảnh của Deeva, cho phép người tham gia đấu giá tải về. Một trong hai bức là hình ảnh Deeva mặc chiếc áo cổ lọ và mỉm cười. Tất cả số tiền thu được từ phiên đấu giá sẽ dành để mua thiết bị trợ thở tặng cho một bệnh viện nhi tư nhân. Thông tin về phiên đấu giá khi đó trở thành cuộc tranh luận sôi nổi trên các mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, tại sao chỉ là bữa sáng và hoài nghi rằng liệu cuộc gặp gỡ này còn điều gì khác. Đáp lại, Deeva khi đó viết trên Facebook: “Tôi nghĩ rằng từ thiện là một phần không thể tách rời của cuộc sống của chúng ta, như thể thao, giáo dục hay công việc” và rằng cô “không bị tác động bởi những bình luận mang tính xúc phạm”. Deeva bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Nội vụ Ukraine ở tuổi 24, trẻ nhất trong lịch sử Ukraine vào tháng 10.2016. Nữ Thứ trưởng xinh đẹp này tiếp tục gây chú ý khi đăng loạt ảnh ngực trần trên mạng xã hội. Deeva tốt nghiệp hạng ưu tại Đại học Quốc gia Kiev, thông thạo tiếng Anh, Pháp và từng tham gia những dự án quan trọng. Cô cũng từng là cố vấn cho bộ trưởng Ngoại giao Ukraine. Việc Deeva trở thành thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine dẫn tới những cáo buộc trên mạng xã hội rằng cô được ưu ái nhờ ngoại hình xinh đẹp chứ không phải do năng lực hay kinh nghiệm. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov khi đó lên tiếng bảo vệ Deeva, "nguyên nhân chính mọi người phản đối cô ấy là vì cô ấy còn trẻ", việc ủng hộ một người trẻ tuổi, tràn đầy năng lực được làm việc là xứng đáng". Irina Gerashchenko, phó phát ngôn viên chính phủ Ukraine khi đó cũng bênh vực Deeva. "Mọi người có thể chụp bất kỳ tấm hình nào mà họ thích và những tấm hình đó không thể là cơ sở cho việc bổ nhiệm hoặc sa thải họ". Anastasia Deeva sinh năm 1992, đã lập gia đình với người đàn ông tên Gosha Deev vào năm 2016.

