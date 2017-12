Nhà cửa tan hoang ở vùng chiến sự miền Đông Ukraine

Theo Reuters, xung đột ở miền Đông Ukraine đã leo thang tới mức cao nhất trong những tháng qua, các cuộc đấu pháo của hai bên cũng phá hủy nhiều nhà cửa của dân thường ở vùng chiến sự. Ảnh: Một người phụ nữ Ukraine dọn dẹp đống đổ nát gần ngôi nhà bị hư hại của mình tại thị trấn Yasynuvata do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine ngày 21/12/2017. Ảnh: Reuters. Người dân dọn ban công tại một khu chung cư ở thị trấn Yasynuvata với kính cửa sổ hầu như đã bể do các cuộc giao tranh ngày. Ảnh: Reuters. Bên trong một ngôi nhà bị đạn pháo phá hủy ở ngôi làng Novoluhanske do chính phủ Ukraine kiểm soát ngày 19/12. Ảnh: Reuters. Một người phụ nữ đứng nhìn tòa nhà chung cư bị hư hại qua cửa sổ ở thị trấn Yasynuvata hôm 21/12. Ảnh: Reuters. Người đàn ông vứt mảnh vỡ ra khỏi căn hộ ở tòa chung cư tại thị trấn Yasynuvata ngày 21/12. Ảnh: Reuters. Các sĩ quân quân đội Nga và Ukraine làm việc tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) ở thị trấn Soledar, Ukraine, ngày 17/12. Ảnh: Reuters. Người đàn ông đứng trước ngôi nhà bị hư hại của anh ở làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters. Nhiều người dân tập trung gần tòa chung cư từng trúng đạn pháo gần đây ở thị trấn Yasynuvata. Ảnh: Reuters. Người phụ nữ bật khóc sau khi ngôi nhà của cô bị phá hủy ở làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters. Phần vỏ rocket còn lại ở ngôi làng Novoluhanske ngày 19/12. Ảnh: Reuters. Các sĩ quan quân đội Ukraine tuần tra ở ngôi làng Novoluhanske do chính phủ kiểm soát hôm 19/12. Ảnh: Reuters. Ngôi nhà của người đàn ông này gần như bị phá hủy hoàn toàn trong những trận “mưa bom bão đạn” ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Nỗi niềm người dân tản cư ở miền Đông Ukraine hồi năm 2015 (Nguồn: TTXVN/Vietnam Plus)

