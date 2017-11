Kinh hoàng bên trong hố chôn tập thể của IS ở Iraq

Theo báo Daily Mail, những hố chôn tập thể này được phát hiện tại một căn cứ quân sự từng được Mỹ sử dụng hôm 11/11, cách thành phố Hawija ở miền bắc Iraq khoảng 3km. Ảnh: FNA. Thống đốc tỉnh Kirkuk Rakan Saeed cho hay, các tay súng phiến quân IS đã biến thành phố Hawija trở thành “bãi hành quyết” sau khi chiếm quyền kiểm soát nơi này vào năm 2014. Ảnh: FNA. “Ít nhất 400 dân thường đã bị đưa đến đây hành quyết một cách dã man, trong đó có một số người mặc áo tù nhân”, ông Rakan nói thêm. Ảnh: FNA. Thống đốc Kirkuk đã đề nghị Chính phủ Iraq và Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền hỗ trợ để xác định danh tính các nạn nhân xấu số trong các ngôi mộ tập thể này. Ảnh: FNA. “Chúng (IS) bắn họ rồi sau đó ném thi thể xuống hố hoặc thiêu xác”, Saaad Abbas, một người dân địa phương, kể lại. Ảnh: FNA. Nhiều người dân địa phương và binh sĩ Iraq đứng tập trung gần một hố chôn tập thể ở Kirkuk. Ảnh: FNA. Theo nguồn tin từ Iraqi News, Quân đội Iraq đã phát hiện hơn 10 ngôi mộ tập thể tại tỉnh Kirkuk. Ảnh: FNA. Trước đó, hồi tháng 8/2017, Quân đội Iraq cũng phát hiện hai ngôi mộ tập thể gần một nhà tù của nhóm khủng bố IS ở ngoại ô thành phố Mosul, chứa thi thể của gần 500 nạn nhân. Ảnh: FNA. Được biết, Kirkuk là một tỉnh giàu dầu mỏ miền bắc Iraq. Phiến quân IS đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Kirkuk, thủ phủ tỉnh Kirkuk, từ năm 2014. Sau đó, nơi này bị lực lượng vngười Kurd chiếm lại từ năm 2015. Ảnh: AP. Đến giữa tháng 10/2017, Quân đội Iraq đã tiến vào và giành lại quyền kiểm soát thành phố Kirkuk từ tay lực lượng người Kurd. Ảnh: AP.

