Khoảnh khắc sinh tử trong cuộc chiến chống khủng bố năm 2017

Cuộc chiến chống khủng bố IS vẫn diễn ra ác liệt tại nhiều mặt trận trên khắp Trung Đông ngay trong những ngày cuối cùng của năm 2017, đặc biệt là tại Syria và Iraq. Ảnh: Một người đàn ông ôm con gái hoảng sợ tháo chạy trong cuộc giao tranh giữa quân đội Iraq và phiến quân IS tại Mosul ngày 4/3. Ảnh: Reuters. Một cụ bà kiệt sức trên đường đi sơ tán khỏi thành phố Mosul, Iraq, ngày 27/2. Ảnh: Reuters. Khói bụi mù mịt trong một vụ đánh bom ở ngoại ô Hawija, Iraq, ngày 30/9. Ảnh: Reuters. Lính đặc nhiệm Iraq bắn chết một chiến binh IS ở thành phố Mosul hôm 3/3. Ảnh: Reuters. Cảnh sát Liên bang Iraq ngắm bắn các tay súng IS ở thành phố Mosul, Iraq, hôm 25/3. Ảnh: Reuters. Nước mắt của một bé gái phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc giao tranh giữa lực lượng Iraq và phiến quân IS gần Badush, Iraq, hôm 16/3. Ảnh: Reuters. Giếng dầu ở Qayyarab bị các tay súng IS đốt cháy trước khi chúng tháo chạy khỏi nơi này. Ảnh chụp ngày 28/1. Ảnh: Reuters. Thậm chí cuộc chiến chống IS còn mở rộng sang cả khu vực Đông Nam Á mà cụ thể là thành phố Marawi ở miền Nam Philippines, khiến hàng ngàn người dân Philippines phải rời bỏ nhà cửa. Ảnh: Reuters. Và giống như mọi cuộc chiến chống IS khác, thành phố Marawi sau khi được giải phóng khỏi phiến quân IS chỉ còn lại đóng hoang tàn và đổ nát, hơn 80% các công trình ở thành phố này bị phá hủy hoàn trong các cuộc giao tranh. Ảnh: Reuters. Một bé gái Iraq bật khóc trên đường tới khu trại tị nạn Hamam al-Alil, phía nam thành phố Mosul, hôm 10/3. Ảnh: Reuters. Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq (PMF) tấn công các căn cứ của IS trong trận đánh ở Al-Hatra ngày 25/4. Ảnh: Reuters. Khói bụi bốc lên sau khi căn cứ của phiến quân IS gần sân vận động ở Raqqa, Syria, bị không kích ngày 4/10. Ảnh: Reuters. Một thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tìm nơi ẩn nấp trong cuộc giao tranh với IS gần sân vận động ở Raqqa, Syria, ngày 4/10. Ảnh: Reuters. Hai tay súng IS bị lực lượng SDF bắt sống ở phía bắc thành phố Raqqa, nơi từng được coi là thủ phủ của nhóm khủng bố IS tại Syria, hôm 8/3. Ảnh: Reuters. Xe quân sự Mỹ tiến đến thị trấn Darbasiya, Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 28/4. Ảnh: Reuters. Một thư viện ở Trường Đại học Mosul đã bị thiêu rụi và phá hủy trong các cuộc giao tranh với phiến quân IS ngày 30/1. Ảnh: Reuters. Người dân Iraq đi sơ tán ở Tây Mosul hôm 8/3. Ảnh: Reuters. Mời quý độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Aleppo (Nguồn: FNA)

