Ảnh: Lebanon tấn công dữ dội IS ở biên giới với Syria

Hãng Fars (Iran) đưa tin, quân đội Lebanon tấn công dữ dội IS tại các cao điểm Ra'as Ba'albak và al-Qa'a ở khu vực biên giới với Syria. Ảnh: FNA. “Lực lượng Lebanon tấn công các trại tập trung của tổ chức khủng bố IS tại các cao điểm Ra'as Ba'albak và al-Qa'a trong ngày thứ ba liên tiếp của chiến dịch quân sự Fajr al-Faroud”, truyền thông đưa tin hôm 21/8. Ảnh: FNA. Các binh sĩ Lebanon ngắm bắn nhóm khủng bố IS trên chiến trường. Ảnh: FNA. Được biết, quân đội Lebanon đã đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống IS sau vụ tấn công liều chết nhằm vào căn cứ của họ ở khu vực biên giới phía đông của nước này. Ảnh: FNA. Các đơn vị pháo binh và tên lửa của lực lương Lebanon tấn công dồn dập căn cứ của nhóm IS do lo ngại các phần tử khủng bố có thể tiến hành một cuộc tấn công liều chết nữa. Ảnh: FNA. “Lực lượng Lebanon nã pháo vào những căn cứ IS còn lại, đồng thời rà phá bom mìn tại những khu vực mới giải phóng”, nguồn tin cho biết. Ảnh: FNA. Trước đó, lực lượng Lebanon đã đánh bật phiến quân IS ra khỏi 80 km2 cao điểm dọc biên giới với Syria trong ngày thứ hai của chiến dịch Fajr al-Jaroud. Ảnh: FNA. Lực lượng Lebanon trên xe quân sự tham gia vào chiến dịch chống khủng bố IS ở biên giới với Syria. Ảnh: FNA. Đoàn xe quân sự của lực lượng Lebanon. Ảnh: FNA. Nguồn tin tiết lộ, quân đội Lebanon tiếp tục chiến dịch quân sự chống IS tại các cao điểm Arsal, Ra'as Ba'albak và al-Qa'a ở khu Sahalat Khirbet Davoud và Zohor Wadi al-Tineh, qua đó giải phóng thêm vùng đất rộng 30 km2. Ảnh: FNA. Một binh sĩ ngắm bắn mục tiêu IS. Ảnh: FNA. Quân đội Lebanon đã giành được nhiều thắng lợi trước phiến quân IS ở khu vực biên giới với Syria. Ảnh: FNA.

