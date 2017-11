Khám phá trường Đại học hạt nhân “bí mật” của Nga

Theo Sputnik, Viện Kỹ thuật đạn dược Moscow, tiền thân của Đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MEPhI, đã tồn tại bí mật suốt nhiều năm. Việc chụp ảnh bên trong ngôi trường này vốn dĩ bị cấm. Ảnh: Mô hình lò phản ứng hạt nhân MRR-2000 tại trường MEPhI ngày 26/5/1967. Ảnh: Sputnik. Được biết, nhiều người làm việc tại đây được cho là từng tham gia dự án hạt nhân của Liên Xô cũ. Ảnh: Các nhân viên MEPhI điều chỉnh một dụng cụ đo nhiệt lượng ion hóa nặng 40 tấn năm 1964. Ảnh: Sputnik. Năm 1977, các nhà nghiên cứu của Đại học MEPhI đã phát triển kính thiên văn tia gamma cỡ nhỏ Yelena-F và nó được đưa vào hoạt động năm 1979. Ảnh: Sputnik. Phó Giáo sư A. Polyakov (ngoài cùng bên trái) thuộc Khoa Vật lý Hạt nhân kích hoạt một thiết bị được thiết kế cho Cuba trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo Cuba năm 1968. Ảnh: Sputnik. Gabriel Aleksakov, một nhà nghiên cứu của MEPhI, giới thiệu bộ đài truyền hình Malakhit do ông phát triển cho nhà thám hiểm Liên Xô Ernst Krenkel năm 1964. Ảnh: Sputnik. Máy điện toán cá nhân AVK-6. Thiết bị này do phát triển tại phòng thiết kế tự động hóa (SDB-A) của trường thiết kế năm 1976. Ảnh: Sputnik. Máy điện toán kỹ thuật số do một đội thuộc phòng thí nghiệm NIS-1, dưới sự chỉ dẫn của giáo sư F. Mayorov, chế tạo. Ảnh: Sputnik. Nikolai Basov, nhà khoa học đã giành giải thưởng Nobel Vật lý, cùng các sinh viên của trường MEPhI vào những năm 1960. Ảnh: Sputnik. Thiết bị này được phát triển và lắp ráp vào năm 1971. Nó được sử dụng để đo các thông số thủy văn vật lý của đại dương. Ảnh: Sputnik. Các sinh viên năm nhất của trường MEPhI cần phải tuyên thệ, đi qua "ngưỡng kiến thức" và chạm vào một vật thể tượng trưng cho lĩnh vực chuyên ngành của họ. Đây là truyền thống của MEPhI và cũng là để thể hiện sự gắn kết của các sinh viên ngôi trường này. Ảnh: Sputnik.

