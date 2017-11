Kinh ngạc những vật dụng “vang bóng một thời” Liên Xô

Theo Sputnik, một bảo tàng nghệ thuật Nga đã mở triển lãm trưng bày những sản phẩm đồ nội thất, sách vở, trang phục và cùng nhiều vật dụng khác do Liên Xô cũ sản xuất. Ảnh: Một nữ công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em Alma-Atinskaya năm 1979. Ảnh: Sputnik. Được biết, bảo tàng nghệ thuật này sẽ trưng bày hơn 500 sản phẩm được sản xuất dưới thời Liên Xô cũ trong khoảng thời gian từ ngày 22/11 đến 12/1/2018. Ảnh: Một chiếc taxi cải tiến ở Liên bang Xô Viết năm 1964. Ảnh: Sputnik. Các sản phẩm bếp ga và bếp điện “Lysva” tại nhà máy luyện kim Lysvensky (LMZ) năm 1973. Ảnh: Sputnik. Các nhà thiết kế và kỹ sư tại nhà máy sản xuất ô tô Izhevsk đang thảo luận kế hoạch phát triển một mẫu ô tô mới ở Izhevsk, Cộng hòa Udmurt, năm 1979. Ảnh: Sputnik. Các nhà thiết kế giày của nhà máy “Paris Commune” thảo luận về mẫu sản phẩm mới năm 1984. Ảnh: Sputnik. Giường tầng dành cho trẻ em do một viện nghiên cứu của Liên Xô thiết kế và được nhà máy Tbilisi sản xuất năm 1976. Ảnh: Sputnik. Nhà thiết kế thời trang Vyacheslav Zaitsev giơ bản phác thảo mẫu thiết kế mới năm 1964. Ảnh: Sputnik. Viện nghiên cứu Moscow tổ chức một buổi trưng bày các sản phẩm họa tiết ren tại Bảo tàng nghệ thuật dân gian năm 1979. Ảnh: Sputnik. Một sinh viên phác thảo mô hình chiếc máy bay siêu nhẹ một chỗ ngồi năm 1987. Ảnh: Sputnik. Nhà thiết kế của nhà máy đồ chơi Moscow trang trí cho sản phẩm là chú gấu Teddy năm 1980. Ảnh: Sputnik. A. Bridedis, một trong những chuyên gia thiết kế hàng đầu của công ty Riga, miệt mài thực hiện dự án mới năm 1983. Ảnh: Sputnik. BelAZ-540, một chiếc xe tải hạng nặng của Liên Xô, do V.Kobylinsky thiết kế. Ảnh: Sputnik. Bên trong một căng tin của Viện nghiên cứu Khoa học Liên Xô năm 1973. Ảnh: Sputnik. Nhà bếp “Effect” được công ty Salsky giới thiệu năm 1987. Ảnh: Sputnik. Mời quý độc giả xem video "Ghé thăm" nhà của người Việt tại Nga hồi năm 2016 (Nguồn: VTC10)

