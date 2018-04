Hình ảnh các mục tiêu Syria trước và sau vụ không kích

Chính phủ Syria cho biết phần lớn các tên lửa của liên quân trong vụ không kích Syria đã bị bắn hạ, các cơ sở của chính phủ không bị thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh cho thấy một thực tế khác. Trung tâm nghiên cứu khoa học Barzah, ngoại ô thủ đô Damascus, là một trong các mục tiêu Syria bị không kích nặng nề. "Đánh giá ban đầu cho thấy mục tiêu này đã bị phá hủy hoàn toàn", Trung tướng Kenneth McKenzie, quân đội Mỹ, nhận định. Ảnh: Digital Globe Một mục tiêu khác của liên quân là Kho quân sự Him Shinshar tại thành phố Homs. Chính phủ Syria cho biết tất cả các tên lửa tấn công Homs đều bị bắn hạ. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh cho thấy các tòa nhà tại Him Shinshar đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Quân đội Mỹ cho biết 24 tên lửa đã tấn công cơ sở này, gồm 9 tên lửa Tomahawk của Mỹ, 8 tên lửa Storm Shadow của Anh, 5 tên lửa hành trình hải quân và 2 tên lửa SCALP của Pháp. Ảnh: Digital Globe. Một mục tiêu khác tại Homs là boongke quân sự Him Shinshar CW. Boongke này nằm cách Kho quân sự Him Shinshar khoảng 7 km. Giới chức phương Tây tin rằng cơ sở này chứa cả vũ khí thông thường lẫn vũ khí hóa học, cùng một trung tâm chỉ huy quan trọng của lực lượng chính phủ Syria. Tướng McKenzie cho biết 7 tên lửa SCALP đã phá hủy cơ sở này. Ảnh: Digital Globe. Hình ảnh vệ tinh hôm 15/4 cho thấy rõ Trung tâm nghiên cứu Barzah tại ngoại ô thủ đô Damascus đã bị phá hủy hoàn toàn. "Chúng tôi đã tham vấn kỹ lưỡng các nhà khoa học và các chuyên gia quân sự để đảm bảo các cuộc tấn công không khiến vũ khí hóa học rò rỉ ra môi trường, gây nguy hiểm tới dân thường", BBC dẫn tuyên bố của bộ Quốc phòng Anh. Ảnh: Digital Globe. Liên quân Mỹ - Anh - Pháp tiến hành không kích các mục tiêu tại Syria hôm 14/4. Liên quân đã phóng 105 tên lửa xuống các cơ sở bị coi là phục vụ nghiên cứu, phát triển và lưu trữ vũ khí hóa học của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad. Nga cho biết quân đội chính phủ Syria đã bắn hạ 71 tên lửa của liên quân. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì tuyên bố chiến dịch không kích đã thành công. Đồ họa: BBC.

