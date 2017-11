Điều ít biết về hôn thê xinh đẹp của Hoàng tử Harry

Meghan Markle, vị hôn thê xinh đẹp của Hoàng tử Harry, từng kết hôn với Trevor Engleson, một diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ, vào năm 2011. Tuy nhiên, cặp đôi đã “đường ai nấy đi” vào năm 2013. Ảnh: News Hub. Tuy nhiên, Hoàng tử Harry không phải là thành viên Hoàng gia Anh đầu tiên kết hôn với một phụ nữ từng có một đời chồng. Trước đó, Thái tử Charles đã tổ chức đám cưới với Camilla Parker Bowles, một phụ nữ cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân. Ảnh: Getty. Markle sẽ là người Mỹ đầu tiên kết hôn với một thành viên Hoàng gia Anh trong vòng 80 năm qua. Ảnh: Getty. Theo News Hub, Hoàng tử Harry và hôn thê Meghan Markle có họ hàng xa 15 đời. Ảnh: Hello Megazine. Trước khi trở thành diễn viên, Meghan Markle đã có thể kiếm tiền từ chính tài lẻ của cô, đó là viết thư pháp. Ảnh: Toronto Star. Nữ diễn viên tài năng này cũng từng là người mẫu của gameshow “Deal or No Deal” trong năm 2006. Ảnh: Inside Edition. Meghan Markle đã tốt nghiệp trường Đại học Tây Bắc Mỹ vào năm 2003 với tấm bằng cử nhân về Truyền thông. Ảnh: AP. Meghan không phải là tên của nữ diễn viên này. Tên đầy đủ của cô là Rachel Meghan Markle. Ảnh: Mirror. Năm 11 tuổi, Meghan đã viết thư gửi Đệ nhất phu nhân Mỹ khi đó là bà Hillary Clinton để phản ánh về sự phân biệt đối xử với phụ nữ trong một quảng cáo xà bông. Sau đó, nội dung quảng cáo này đã được thay đổi. Ảnh: Elle UK.Vợ sắp cưới của Hoàng tử Harry là bạn thân của nữ hoàng quần vợt Serena Williams, vận động viên quần vợt nữ nổi tiếng người Mỹ. Ảnh: Hello Magazine. Mời quý độc giả xem video: Hoàng tử Harry tiết lộ chuyện cầu hôn bạn gái Meghan (Nguồn: Daily Mail)





