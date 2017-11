Ngưỡng mộ chuyện tình của Hoàng tử Harry và hôn thê

Theo Reuters, Thái tử Charles cho biết, Hoàng tử Harry và nữ diễn viên xinh đẹp Meghan Markle đã chính thức đính hôn từ đầu tháng 11/2017 nhưng mãi cho đến gần đây mới được Hoàng gia Anh công bố. Ảnh: Reuters. “Hoàng tử Harry đã thông báo với Nữ hoàng Elizabeth II và các thành viên khác trong gia đình Hoàng gia. Hoàng tử Harry cũng đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ gia đình Meghan”, Reuters dẫn thông cáo từ văn phòng Thái tử Charles. Ảnh: Reuters. Được biết, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã chấp thuận cuộc hôn nhân của Hoàng tử Harry một tuần sau khi bà kỷ niệm 70 năm ngày cưới với Hoàng thân Philip. Ảnh: Reuters. Lễ cưới của cặp đôi dự kiến sẽ diễn ra vào mùa xuân năm 2018. Ảnh: Reuters. Tối 27/11, Hoàng tử Harry tiết lộ đã cầu hôn bạn gái khi cả hai đang cùng chuẩn bị món nướng gà trong Cung điện Kensington. Anh đã quỳ gối cầu hôn và được bạn gái Meghan đồng ý. Ảnh: Daily Mail. Chiếc nhẫn đính hôn của Meghan. Được biết, chiếc nhẫn đính hôn này gắn ba viên kim cương do chính Hoàng tử Harry thiết kế. Ảnh: Reuters. Hoàng tử Harry hẹn hò cùng nữ diễn viên Markle từ tháng 7/2016 nhưng mãi đến tháng 9/2017 họ mới chính thức công khai. Ảnh: Reuters.Chuyện tình của Hoàng tử Harry từng tốn không ít giấy mực của báo giới Anh, nhất là khi vị hôn thê của Hoàng tử Anh đã từng kết hôn một lần trước đây. Ảnh: PA. Hoàng tử Harry và nữ diễn viên Meghan vui vẻ trò chuyện khi xem một trận đấu tennis tại giải Invictus Games 2017. Ảnh: Express. Hoàng tử Harry tay trong tay với bạn gái trong buổi hẹn hò ở London. Ảnh: The Sun. Harry cùng bạn gái Meghan đi du lịch ở Botswana trong ngày sinh nhật lần thứ 36 của cô. Ảnh: The Sun. Mời quý độc giả xem video: Hoàng tử Harry tiết lộ chuyện cầu hôn bạn gái Meghan (Nguồn: Daily Mail)

