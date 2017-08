Địa điểm ngắm cảnh khiến du khách thót tim

Brighton i360, Anh: Tháp quan sát di động cao nhất thế giới, British Airways i360, khai trương tại Brighton, Anh, năm 2016. Tháp cao 162 m và có một đài quan sát xoay 360 độ nâng được 200 hành khách lên độ cao 138 m. Tại đây du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh với bán kính rất rộng, đặc biệt trong những ngày ít mây. Ảnh: CNN. Tháp Kim Mậu, Thượng Hải, Trung Quốc: Tại tháp Kim Mậu 88 tầng của Thượng Hải, du khách sẽ có thể đi bộ trên lối đi bằng kính bên ngoài tòa nhà ở độ cao 340 m so với mặt đất. Lối đi rộng 1,2 m này không có hàng rào bảo vệ, du khách được đeo đai an toàn trước khi đi lại ở đây. Ảnh: Shutterstock. Skyslide tại Skyspace LA, Mỹ: Kể từ tháng 6/2016, du khách tham quan đến đài quan sát OUE SkySpace LA tại tòa nhà Ngân hàng Mỹ ở Los Angeles có thể trải nghiệm đường trượt bằng kính Skyslide ở bên ngoài tòa nhà, đường trượt dài gần 14 m đi từ tầng 70 xuống tầng 69. Ảnh: OUE SkySpace. Đài quan sát AlpspiX, Đức: Đài quan sát AlpspiX xây dựng tại núi Alpspitze, Đức, ở độ cao 1.000 m bao gồm hai dầm thép dài 24 m. Cuối mỗi dầm thép được lắp đặt một tấm kính lớn để du khách quan sát toàn cảnh thung lũng bên dưới. Mỗi dầm thép rộng 3 m và sàn là hệ thống lưới, cho phép tuyết lọt qua mà không đọng lại trên sàn trong mùa đông. Ảnh: CNN. Kinzua Skywalk, Mỹ: Khi cầu cạn Kinzua được xây dựng ở Pennsylvania vào năm 1882, nó là cầu cạn dài và cao nhất trên thế giới. Đến năm 2003, một cơn lốc xoáy đã phá hủy phần lớn cây cầu. Sau đó, phần còn lại của cây cầu trở thành Skywalk dài 190 m. Tại đây, du khách có thể quan sát hẻm núi phía dưới thông qua những tấm kính trong suốt. Ảnh: CNN. EdgeWalk CN Tower, Canada: Nằm ở tầng cao nhất của nhà hàng CN Tower cách mặt đất 356 m, EdgeWalk là đường đi bộ ngoài trời ở tòa nhà cao nhất Canada. Ngoài ra, ở độ cao 342 m so với mặt đất, CN Tower còn có sàn quan sát bằng kính. EdgeWalk giữ kỷ lục thế giới về đường đi bộ ngoài trời cao nhất thế giới gắn liền với tòa nhà. Ảnh: CNN. Ledge, Mỹ: The Ledge ở Willis Tower, Chicago có 4 đài quan sát hình hộp được làm từ các tấm kính thủy tinh nặng nửa tấn. Các bức tường kính bao gồm ba lớp, mỗi lớp dày hơn 1 cm. Du khách bước vào một trong các đài quan sát có thể thấy 4 tiểu bang xung quanh ở độ cao 412 m so với mặt đất. Ảnh: Skydeck Chicago. Cliffwalk, Canada: Cliffwalk là một đường đi bộ dài 213 m gắn trên một vách đá phía trên sông Capilano ở British Columbia, Canada. Điểm cao nhất của đường đi bộ cách mặt sông 90 m. Để xây dựng Cliffwalk, 16 điểm neo đã được khoan sâu 6 m vào vách đá, có 1.825 ốc vít và 40 tấn thép đã được sử dụng. Ảnh: CNN. The View from The Shard, Anh: The Shard của London là tòa nhà cao nhất ở Tây Âu. The View From The Shard nằm trên các tầng 68, 69 và 72 của tòa nhà. Trong đó, điểm quan sát tốt nhất là ở tầng 72 cách mặt đất 244 m, cung cấp tầm nhìn 360 độ của thành phố. Du khách tới đây cũng có thể quan sát những "mảnh vỡ" thủy tinh trên đỉnh của tòa nhà chọc trời này. Ảnh: CNN. Stegastein Lookout, Na Uy: Con đường Stegastein rộng 4 m, dài 30 m được làm từ gỗ và thép là điểm đến nổi tiếng ở Na Uy. Stegastein cho phép du khách nhìn thẳng xuống Aurlandsfjord từ độ cao 609 m. Ảnh: CNN. Top of Tyrol Stubai Glacier, Áo: Đài quan sát Top of Tyrol ở Áo được hoàn thành năm 2008. Đài quan sát nằm ở độ cao 3.180 m so với mực nước biển. Tại đây du khách được ngắm nhìn các dòng sông băng, toàn cảnh dãy núi Alpls Tyrolyn, tận hưởng sự bình yên của thiên nhiên nơi đây. Ảnh: CNN. Grand Canyon Skywalk, Mỹ: Lối đi hình móng ngựa dài hơn 1,6 km này được xây dựng bên rìa hẻm núi Grand Canyon. Skywalk được xây dựng bằng 90 tấn thủy tinh nhập khẩu từ Đức, được thiết kế có khả năng chịu đựng được sự tác động dữ dội của sức gió 161 km/giờ và động đất cấp 8. Ảnh: Grandcanyonwest.

