Dẹp xong IS ở Deir-Ezzor, Quân đội Syria thẳng tiến đến tỉnh Hama

Trong diễn biến mới nhất của tình hình chiến sự Trung Đông, theo hãng Fars (Iran), nhóm liên minh thánh chiến Tahrir al-Sham Hayat (HTS) hứng chịu tổn thất nặng trong các cuộc giao tranh với Quân đội Syria ở tỉnh Hama ngày 15/11. Ảnh: Twitter. Lực lượng chính phủ Damascus đã giành lại quyền kiểm soát hàng loạt thị trấn, ngọn đồi và làng mạc ở Đông Bắc Hama từ tay phiến quân HTS. Ảnh: SANA. Tại Deir Ezzor, các chiến đấu cơ Nga và Syria dồn dập không kích các căn cứ của phiến quân IS, tiêu diệt nhiều tay súng khủng bố, trong đó có hai chỉ huy cấp cao của bọn chúng là Hazem al-Barqash và Hetham al-Qazi. Ảnh: FNA. Theo nguồn tin từ South Front, lệnh ngừng bắn tại khu vực Đông Ghouta, thủ đô Damascus, đã sụp đổ hoàn toàn khi ngày 15/11, phiến quân Ahrar al-Sham tuyên bố sẽ mở cuộc tấn công nhằm vào Quân đội Syria. Giao tranh ác liệt đang tiếp diễn tại khu vực này. Ảnh: SF. Nguồn tin từ hãng thông tấn Sputnik cho hay, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 15/11 đã bác bỏ đề xuất của Nga về việc tiến hành các hoạt động chung chống phiến quân IS tại Syria. Ảnh: Đoàn xe chở các tay súng IS đi qua đường phố ở Tel Abyad, Syria. Ảnh: AP. Cũng theo SF, truyền thông của phong trào Hezbollah ngày 15/11 cáo buộc liên quân Mỹ đã “hỗ trợ” phiến quân IS, ngăn cản Quân đội Syria và đồng minh giải phóng thành phố chiến lược Albu Kamal. Ảnh: SF. Trong diễn biến khác tại Iraq, theo Al Masdar News ngày 16/11, một nhóm chiến binh IS đã lập trại huấn luyện bí mật tại tỉnh Kirkuk, tuyên bố sẵn sàng tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào Lực lượng Vũ trang Iraq bất cứ lúc nào. Ảnh: AMN. Các chiến binh IS trong buổi tập luyện ở Kirkuk. Những bức ảnh do hãng Amaq, “loa” tuyên truyền của phiến quân IS, đăng tải. Ảnh: AMN. Về tình hình chính trị căng thẳng giữa Iran và Ả-rập Xê-út, theo nguồn tin của hãng Fars, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 15/11 đã lên tiếng chỉ trích Ả-rập Xê-út ngang nhiên can thiệp vào công việc nội bộ của Lebanon khi “ép” Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri phải từ chức. Ảnh: FNA.

