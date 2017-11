Ankara phớt lờ cảnh báo tiếp đổ quân vào biên giới Syria

Trong diễn biến mới nhất của tình hình chiến sự Trung Đông, ngày 8/11, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đưa thêm hàng trăm binh lính và xe bọc thép tiến sâu vào trong biên giới Syria tại tỉnh Idlib từ tỉnh Hatay của nước này. Ảnh: FNA. Nguồn tin cho biết thêm, đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến về vùng nông thôn phía tây nam tỉnh Aleppo (Syria) và đóng quân gần Afrin Canton, khu vực hiện nằm dưới sự kiểm soát của dân quân người Kurd YPG. Ảnh: AMN. Trong diễn biến quan trọng khác, tối 8/11, Quân đội Syria, được sự hỗ trợ của lực lượng dân quân Iraq (PMU), đã giải phóng hoàn toàn thành phố Albu Kamal, nơi được coi là thành trì lớn cuối cùng của phiến quân IS tại Syria. Ảnh: SF. Với việc giải phóng Albu Kamal, lực lượng chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ các thành phố lớn tại tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AMN. Còn theo Trung tâm hòa giải Syria của Nga, ngày 8/11, Quân đội Syria và các nhóm phiến quân đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nhằm hạn chế xung đột ở khu vực Damascus. Ảnh: FNA. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Ả-rập Xê-út chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngày 8/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi Riyadh chấm dứt các chính sách thù địch nhằm vào Tehran. Ảnh: SF. Chính quyền Khu vực Kurdistan tại Iraq cho biết họ đã mất khoảng 50% lợi nhuận dầu mỏ sau khi Quân đội Iraq giành quyền kiểm soát hoàn toàn Kirkuk hồi tháng trước. Ảnh: AMN. Al Masdar News ngày 9/11 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman tái khẳng định tiếp tục hợp tác trong vấn đề Syria. Ảnh: AMN. Tại tỉnh Idlib (Syria), các tay súng liên minh thánh chiến Hayat Tahrir Al-Sham bất ngờ đột kích vào căn cứ của phiến quân IS ở thị trấn Nayrab tối 8/11, giết 4 chiến binh IS và chiếm một lượng lớn vũ khí của nhóm khủng bố này. Ảnh: AMN. Bản đồ tổng quan tình hình chiến sự ở Iraq và Syria trong ngày 9/11/2017. Ảnh: SF.

