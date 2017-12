Cựu Tổng thống Yemen bị quân nổi dậy Houthi sát hại là ai?

Theo Reuters dẫn nguồn tin từ Đảng Đại hội Nhân dân Toàn quốc Yemen của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh ngày 4/12 xác nhận rằng ông Saleh đã thiệt mạng do trúng đạn ở ngoại ô thủ đô Sanaa. Ảnh: AP. Lực lượng nổi dậy Houthi tuyên bố đã dùng súng bắn chết ông Saleh. Sau đó, các tay súng Houthi đăng trên mạng xã hội một đoạn video cho thấy thi thể người đàn ông có ngoại hình giống ông Saleh với vết thương ở đầu do trúng đạn. Ảnh: Reuters. Cũng trong ngày 4/12, quân nổi dậy Houthi đã cho phá hủy ngôi nhà của cựu Tổng thống Saleh ở trung tâm thủ đô Sanaa. Ảnh: Reuters. Ông Ali Abdullah Saleh, 71 tuổi, sinh tại Bayt al-Ahmar, Bắc Yemen. Ông là tổng thống tại vị lâu nhất của Yemen, giữ chức từ năm 1978. Ảnh: BBC. Ông Saleh là Tổng thống Yemen trong suốt 33 năm (1978 – 2012) trước khi buộc phải từ chức năm 2012 trong phong trào Mùa xuân Ả-rập. Sau đó, đất nước Yemen do chính quyền Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi lãnh đạo. Ảnh: Sky News. Được biết, ông Saleh cùng những người ủng hộ đã "bắt tay" với quân nổi dậy Houthi từ tháng 9/2014 nhằm giành lại quyền kiểm soát Sanaa từ chính quyền Tổng thống Hadi. Ảnh: Mehr News. Tuy nhiên, việc ông Saleh gần đây tuyên bố sẵn sàng đàm phán với liên quân Ả-rập, vốn đang hậu thuẫn chính quyền Tổng thống Hadi, dường như đã khiến phe Houthi nổi giận. Ảnh: UPI. Giao tranh giữa quân nổi dậy Houthi và các lực lượng trung thành với ông Saleh đã bùng nổ từ tuần trước. Vài giờ trước khi thông tin ông Saleh bị sát hại xuất hiện, Ả Rập Xê Út còn tuyên bố ủng hộ vị cựu lãnh đạo Yemen này. Ảnh: AP. Được biết, trước khi liên minh với Houthi năm 2014, ông Saleh từng 6 lần tuyên chiến với lực lượng này trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2009. Ảnh: Reuters.Mời quý độc giả xem video: Hàng trăm người thiệt mạng hoặc bị tàn tật vì các bãi mìn của quân nổi dậy Houthi ở Yemen (Nguồn: Al Jazeera)

