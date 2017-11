Choáng ngợp trước vẻ đẹp Bảo tàng “Louvre” giữa lòng hoang mạc UAE

Thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa đón khách tham quan tới Bảo tàng Louvre Abu Dhabi nằm trên đảo Saadiyat Island. “Cung điện nghệ thuật” mới này là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Paris và Abu Dhabi. Ảnh: Sputnik. Bảo tàng Louvre Abu Dhabi được ví như “ốc đảo” giữa lòng hoang mạc ở UAE. Sau lễ khánh thành chính thức hôm 8/11, bảo tàng này sẽ được mở cửa cho công chúng vào ngày 11/11. Ảnh: Sputnik. Bảo tàng Louvre Abu Dhabi được cho là có tổng giá trị lên tới 1,1 tỷ USD. Đây là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của cả phương Đông và phương Tây. Ảnh: Sputnik. Bảo tàng Louvre Abu Dhabi do kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel thiết kế. Nhiều tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong bảo tàng này được mượn từ 13 bảo tàng của nước Pháp. Ảnh: Sputnik. Người phụ nữ nhìn vào những bức tượng được trưng bày tại Bảo tàng Louvre Abu Dhabi trong chuyến thăm của giới truyền thông ngày 6/11, trước lễ khánh thành chính thức hôm 8/11. Ảnh: Sputnik. Bức họa chân dung phụ nữ của họa sĩ Leonardo da Vinci được trưng bày trong Bảo tàng "Louvre" ở Abu Dhabi. Ảnh: Sputnik. Dự kiến, Bảo tàng Louvre Abu Dhabi sẽ thu hút khoảng 5.000 du khách trong ngày đầu mở cửa. Ảnh: Sputnik. “Đài phun nước Ánh sáng” là tác phẩm nghệ thuật của Ai Weiwei xuất hiện trong bảo tàng ngày 6/11. Ảnh: Sputnik. Các phóng viên đã được mời đến tham quan bảo tàng này hôm 6/11. Ảnh: Sputnik. Tác phẩm “Tapestry of Daniel and Nebuchadnezzar” thời Trung cổ được trưng bày trong bảo tàng. Được biết, bảo tàng mới này sẽ bao gồm 600 cuộc triển lãm. Ảnh: Sputnik. Người phụ nữ chụp ảnh một cuốn kinh Koran cổ tại Bảo tàng Louvre Abu Dhabi ngày 6/11. Ảnh: Sputnik. Một công nhân lau cửa kính của bảo tàng trước khi nơi này chính thức mở cửa đón du khách. Ảnh: Sputnik. Thêm một tác phẩm nữa được trưng bày trong Bảo tàng Louvre ở UAE. Ảnh: Sputnik. Kiến trúc sư Jean Nouvel đi bộ trong bảo tàng nổi tiếng ngoài nước Pháp ở Abu Dhabi ngày 6/11/2017. Ảnh: Sputnik.

