Ảnh: An ninh thắt chặt sau vụ tấn công bảo tàng Louvre

Daily Mail đưa tin, vụ tấn công bảo tàng Louvre xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 3/2 (giờ địa phương) khi một đối tượng cầm dao cố xông vào bảo tàng và tấn công các nhân viên an ninh. Nguồn tin cảnh sát cho hay, kẻ tấn công bằng dao đã hô to “Allahu Akbar” trước khi y bị bắn trọng thương. Danh tính của đối tượng này chưa được tiết lộ. Ngay sau đó, các nhà chức trách đã cho đóng cửa bảo tàng Louvre. Công tác sơ tán cũng được tiến hành. Được biết, nhiều em nhỏ có mặt trong bảo tàng Louvre khi vụ việc xảy ra. Pháp đã triển khai lực lượng an ninh gần bảo tàng Louvre sau vụ tấn công bằng dao trên. Các nhà chức trách Pháp đã mở cuộc điều tra. Cảnh sát Pháp nhận định, đối tượng này muốn gây ra một vụ tấn công khủng bố ở Pháp. Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve cũng cho rằng vụ tấn công này mang “tính chất khủng bố”. Cảnh sát Pháp tuần tra trên đường phố gần bảo tàng nổi tiếng của nước Pháp. Các nhân viên cảnh sát, binh sĩ và lính cứu hộ tập trung trước lối vào trung tâm thương mại ngầm Carousel du Louvre, sát lối vào bảo tàng Louvre. Hình ảnh cảnh sát Pháp phong tỏa khu vực xung quanh bảo tàng Louvre ở trung tâm thủ đô Paris. Các du khách tập trung tại một địa điểm trước khi được sơ tán. Hơn 1.000 người có mặt trong bảo tàng Louvre khi vụ tấn công xảy ra. Họ đã được đưa tới nơi an toàn sau đó. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

