Choáng cuộc sống xa hoa của quý tử nhà cựu Tổng thống Zimbabwe

Hai con trai của cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, Robert Mugabe Jr (25 tuổi) và Chatunga Mugabe (21 tuổi), đều là thành viên của “Hội con nhà giàu ở Zimbabwe”. Được biết, hai cậu quý tử nhà ông Mugabe thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội. Ảnh: The Sun. Theo The Sun, Robert Mugabe Jr là một trong những người đàn ông giàu nhất Zimbabwe. Ảnh chụp con trai ông Mugabe cùng bạn bè. Ảnh: The Sun. Hai quý tử nhà cựu Tổng thống Mugabe thường chia sẻ những bức hình chụp siêu xe, đồng hồ đắt tiền và cả máy bay tư nhân,... Ảnh chụp chiếc siêu xe Batmobile do Robert Mugabe Jr sở hữu. Ảnh: The Sun. Robert Mugabe Jr đăng bức ảnh chụp đôi giày này trên Instagram và nói rằng nó có giá 10.000 bảng Anh (khoảng 300 triệu đồng). Ảnh: Instagram. Chiếc đồng hồ của Chatunga Mugabe, con trai út nhà ông Mugabe, có giá lên tới 60.000 USD. Ảnh: Instagram. Robert Mugabe Jr đứng cạnh cha cậu, ông Robert Mugabe, trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 93 của ông Mugabe hồi tháng 2/2017. Ảnh: News.com.au. Nhiều thành viên khác của “Hội con nhà giàu Zimbabwe” cũng đăng tải những bức ảnh khoe của trên mạng. Ảnh: Sidney Hambira Jr, con trai của một doanh nhân Zimbabwe giàu có, cầm chai sâm-panh khi ngồi trong siêu xe Jaguar. Ảnh: The Instagram. Hai chị em Michelle (trái) và Ellen Vannessa, con gái của chính trị gia và ông trùm bất động sản Philip Chiyangwa, được tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa từ khi sinh ra. Ảnh: Facebook. Chị em Vannessa còn được ví như “Kardashian của Zimbabwe”. Ảnh: Facebook. Wicknell đứng cạnh chiếc siêu xe Rolls Royce. Ảnh: The Sun. Michelle Chyangwa, con gái của Philip Chiyangwa – người từng làm trợ lý cho cựu Tổng thống Mugabe - khoe cả dàn siêu xe. Ảnh: The Sun. Robert Mugabe Jr và bạn bè khoe những chiếc đồng hồ Rolex, mỗi chiếc có trị giá khoảng 45.000 bảng Anh (hơn 1,3 tỷ đồng). Ảnh: The Sun. Phòng ngủ của Uebert Angel không khác gì cung điện lộng lẫy. Ảnh: The Sun. Siêu xe Rolls Royce mạ bạc của Michelle Chiyangwa. Ảnh: The Sun. Mòi độc giả xem video: 10 đứa trẻ giàu nhất thế giới ngay từ khi được sinh ra.

