Quen sống xa hoa, bà Mugabe ra sao sau khi chồng mất chức?

Ngày 21/11, ông Robert Mugabe đã chấp nhận từ chức tổng thống và được quân đội đảm bảo an toàn để rời khỏi đất nước Zimbabwe. Tuy nhiên, số phận của bà Grace, phu nhân của cựu Tổng thống Mugabe, vẫn chưa được định đoạt. Ảnh: Zimbabwe Today. Một nguồn tin tiết lộ, bà Grace có thể sẽ bị truy tố trong nước và đối mặt với nhiều tội danh, trong đó có rửa tiền, chiếm đoạt tài sản quốc gia và can thiệp vào hoạt động chính phủ. Theo một người bạn của gia đình Mugabe, cựu Đệ nhất phu nhân Zimbabwe có thể đã bị bắt trong đêm 21/11. Ảnh: Buzz South Africa. Nếu được miễn truy tố ở Zimbabwe, cựu Đệ nhất phu nhân Zimbabwe 52 tuổi vẫn có thể bị Nam Phi phát lệnh bắt giữ với cáo buộc tấn công một người mẫu hồi đầu năm 2017. Ảnh: Buzz South Africa. Được biết, bà Grace kết hôn cùng cựu Tổng thống Mugabe vào năm 1996. Đám cưới của họ khi đó được báo chí Zimbabwe gọi là “Đám cưới thế kỷ”. Ảnh: Buzz South Africa. Bà Grace còn có biệt danh là “Gucci Grace” vì thói tiêu xài hoang phí và sở thích mua sắm hàng hiệu trong khi đất nước Zimbabwe còn đói nghèo, khó khăn. Ảnh: News Of The South. Grace Mugabe còn được mệnh danh là “Đệ nhất mua sắm”. Rất nhiều người dân Zimbabwe vô cùng tức giận khi biết về lối sống phung phí của bà. Ảnh: Reuters. Bà Grace thường có những chuyến mua sắm xa hoa trên khắp thế giới. Bà từng tiêu ít nhất 120.000 USD trong lần mua sắm ở thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: The Sun. Năm 2002, cựu Đệ nhất phu nhân Zimbabwe đã chi hơn 120.000 bảng Anh để mua đồ ở các cửa hàng bách hóa. Ảnh: The Sun. Năm 2014, Grace Mugabe được cho là đã chi đến 2 triệu bảng để mua 12 chiếc nhẫn kim cương, 62 đôi giày Ferragamo, 33 túi xách của Gucci và đồng hồ Rolex,... Ảnh: Foreign Policy. Có nguồn tin cho rằng, số tiền chi cho lối sống xa xỉ của bà Grace đến từ những mỏ kim cương Marange gần biên giới với Mozambique. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, người dân Zimbabwe lại không hề được hưởng lợi gì từ những mỏ kim cương này. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Chặn đường níu kéo quyền lực 73 năm của Tổng thống Zimbabwe Mugabe. (Nguồn FT)

