Ấn tượng chùm ảnh về lực lượng an ninh Nga xưa và nay

Tháng 11 hàng năm luôn được xem là tháng của lực lượng thực thi pháp luật Nga và lực lượng này cũng có một ngày đặc biệt dành riêng cho mình vào ngày 10/11. Nguồn ảnh: RIA. Là một phần của Bộ Nội vụ Nga, lực lượng thi thực pháp luật hay lực lượng an ninh Nga được cấu thành từ nhiều lực lượng khác nhau. Nguồn ảnh: RIA. Lực lượng an ninh Nga có nhiệm vụ chính là duy trì và bảo vệ an ninh nội địa của nước Nga dưới nhiều cấp độ khác nhau, và tùy theo từng loại nhiệm vụ mà có các đơn vị chuyên trách đảm nhận hoặc theo sự phân công của Bộ Nội vụ Nga. Nguồn ảnh: RIA. Hình ảnh các nhân viên an ninh Nga chơi kéo cho trong ngày đặc biệt của mình được tổ chức tại Veliky Novgorod vào năm 2011. Nguồn ảnh: RIA. Một tổ tuần tra an ninh, vận tải đường thủy thuộc lực lượng an ninh tại Moscow. Nguồn ảnh: RIA. Một nữ cảnh sát Nga xinh đẹp trong ngày nghỉ của mình. Nguồn ảnh: RIA. Nhìn một chút về quá khứ với hình ảnh một cảnh sát Liên Xô làm nhiệm vụ trên đường phố Yalta, bức ảnh được chụp vào năm 1984. Nguồn ảnh: RIA. Lực lượng đặc nhiệm thuộc một đơn vị an ninh Moscow biểu diễn võ thuật trong một triển lãm do Bộ Nội vụ Nga tổ chức vào năm 2013. Nguồn ảnh: RIA. Một chốt kiểm soát giao thông ở Quảng trường Triumfalnaya, Moscow, bức ảnh được chụp trong năm 1945. Nguồn ảnh: RIA. Đội hình duyệt binh của một đơn vị nữ cảnh sát thành phố St. Petersburg trong Ngày Chiến thắng trên một quảng trường của thành phố này. Nguồn ảnh: RIA. Một đơn vị tác chiến đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga trình diễn kỹ năng tác chiến trong năm 2007. Nguồn ảnh: RIA. Một kiểm lâm viên Nga cùng chú chó của mình trong một chuyến tuần tra tại vùng Yegoryevsk vào năm 1983. Nguồn ảnh: RIA. Màn trình diễn độc nhất vô nhị với xe tuần tra của an ninh Nga tại triển lãm an ninh quốc tế Interpolitex 2017. Nguồn ảnh: RIA. Các tân cảnh sát Nga huấn luyện bắn súng ngắn trong năm 1997. Nguồn ảnh: RIA. Lực lượng an ninh Nga tuần tra trên một con phố ở Moscow vào năm 2010. Nguồn ảnh: RIA. Hình ảnh các học viên trường Đại học An ninh Moscow thuộc Bộ Nội vụ Nga tung đồng xu lên không trong ngày tốt nghiệp của mình. Nguồn ảnh: RIA. Hình ảnh lực lượng an ninh Liên Xô sau vụ chính biến năm 1993, dẫn tới sự tan rã của nhà nước Liên bang Xô Viết. Nguồn ảnh: RIA. Cảnh sát chống bạo động Nga được triển trong một cuộc ẩu đả giữa cổ động viên hai đội bóng Shinnik và Spartak vào năm 2013. Nguồn ảnh: RIA. Đội hình nữ cảnh sát Nga duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng trên quảng trường thành phố thành phố St. Petersburg. Nguồn ảnh: RIA.

