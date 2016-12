Hình ảnh siêu bão Nock-ten tàn phá Philippines

Trời u ám với nhiều đám mây đen kéo về Sorsogon, tỉnh Bicol, Philippines khi siêu bão Nock-ten chuẩn bị tiến vào. Ảnh abc.net.au Hướng di chuyển của bão Nock-ten. Ảnh abc.net.au Vào sáng ngày 26/12, dự kiến bão Nock-ten sẽ tiến về rìa Gumaca, tỉnh Quezon. Sang ngày 27/12, bão có thể cách Iba, Zambales chừng 235 km theo hướng tây-tây nam. Người dân Philippines sơ tán khỏi làng ven biển Cavita vào ngày Giáng sinh (25/12) để tránh bão. Ảnh theguardian Người dân ở Daraga, tỉnh Albay đi sơ tán, tránh trận bão Nock-ten. Ảnh inquirer.net Phương tiện giao thông di chuyển qua con đường ngập nước do bão Noc-ten gây ra ở thành phố Quezon ngày 26/12. Ảnh inquirer.net Mọi người ở cảng Tabaco được đưa đi sơ tán. Ảnh The New Daily Cây cối đổ rạp hai bên đường ở Bato, Catanduanes. Ảnh FB Bão Nock-ten tàn phá ở Catanduanes. Ảnh FB Cột điện đường nằm chắn ngang sau khi bão Nock-ten quét qua Catanduanes. Ảnh FB Các tấm tôn sắt nằm chắn ngang con ngõ. Ảnh FB Bão tàn phá mái nhà của khu sân thể thao. Ảnh FB Cảnh sát điều phối giao thông tại một con đường ở Catanduanes sau khi bão càn quét qua. Ảnh Rappler

Trời u ám với nhiều đám mây đen kéo về Sorsogon, tỉnh Bicol, Philippines khi siêu bão Nock-ten chuẩn bị tiến vào. Ảnh abc.net.au Hướng di chuyển của bão Nock-ten. Ảnh abc.net.au Vào sáng ngày 26/12, dự kiến bão Nock-ten sẽ tiến về rìa Gumaca, tỉnh Quezon. Sang ngày 27/12, bão có thể cách Iba, Zambales chừng 235 km theo hướng tây-tây nam. Người dân Philippines sơ tán khỏi làng ven biển Cavita vào ngày Giáng sinh (25/12) để tránh bão. Ảnh theguardian Người dân ở Daraga, tỉnh Albay đi sơ tán, tránh trận bão Nock-ten . Ảnh inquirer.net Phương tiện giao thông di chuyển qua con đường ngập nước do bão Noc-ten gây ra ở thành phố Quezon ngày 26/12. Ảnh inquirer.net Mọi người ở cảng Tabaco được đưa đi sơ tán. Ảnh The New Daily Cây cối đổ rạp hai bên đường ở Bato, Catanduanes. Ảnh FB Bão Nock-ten tàn phá ở Catanduanes. Ảnh FB Cột điện đường nằm chắn ngang sau khi bão Nock-ten quét qua Catanduanes. Ảnh FB Các tấm tôn sắt nằm chắn ngang con ngõ. Ảnh FB Bão tàn phá mái nhà của khu sân thể thao. Ảnh FB Cảnh sát điều phối giao thông tại một con đường ở Catanduanes sau khi bão càn quét qua. Ảnh Rappler