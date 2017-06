Chùm ảnh phiến quân IS tử thủ ở Căn cứ không quân T3

Trang mạng Amaq của phiến quân IS đã đăng tải một số hình ảnh cuộc chiến trên sa mạc ở bên ngoài Căn cứ không quân T3, nơi các phiến quân IS cố gắng ngăn chặn Quân đội Syria tiến về hướng Deir Ezzor. (Nguồn: AMN) Phiến quân IS đã chống cự quyết liệt, sử dụng tất cả các loại vũ khí có trong tay để ngăn chặn Quân đội Syria tiến đến giải vây cho thành phố Deir Ezzor. Căn cứ không quân T3 và mỏ dầu gần đó đã bị phiến quân IS kiểm soát trong hơn 2 năm qua. (Nguồn: AMN) Để gây thương vong tối đa cho bộ binh Syria, phiến quân IS đã sử dụng súng phóng lựu có mức độ sát thương rất cao. (Nguồn: AMN) Phiến quân dùng súng phóng lựu bắn về phía binh sĩ Syria tấn công Căn cứ không quân T3 ở phía đông thành phố cổ Palmyra. (Nguồn: AMN) Để ngăn chặn xe bọc thép của Quân đội Syria, chúng dùng súng không giật SKZ. (Nguồn: AMN) Phiến quân IS dùng SKZ chống xe bọc thép của Các lực lượng chính phủ Syria. (Nguồn: AMN) Không những thế, phiến quân IS còn dùng cả trọng pháo... (Nguồn: AMN) Trọng pháo của phiến quân IS nã đạn về phía Quân đội Syria. (Nguồn: AMN) Máy bay chiến đấu Nga bay lượn trên chiến trường và phóng nhiều tên lửa, trong khi phiến quân IS súng phòng không 2 nòng cỡ 23mmm bắn trả. (Nguồn: AMN) Không những thế, phiến quân IS còn dùng súng phòng không nã đạn xối xả vào bộ binh và xe quân sự của Quân đội Syria. Bất chấp sự kháng cự quyết liệt của phiến quân IS, Quân đội Syria sẽ tấn công căn cứ này trong vài ngày tới. (Nguồn: AMN)

