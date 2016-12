Chùm ảnh cảnh sát Đức lục soát nhà thờ Hồi giáo

Đây là những hình ảnh đầu tiên được công bố rộng rãi trên mặt báo trong lần lực lượng cảnh sát Đức đột kích vào nhà thờ Hồi giáo ở khu dân cư Moabit để truy bắt nghi phạm tấn công chợ Berlin ngày 19/12. Ảnh: Hình ảnh bên trong nhà thờ Hồi giáo này. Ảnh Daily Mail Cuộc đột kích vào nhà thờ Hồi giáo này diễn ra 8 giờ sau khi một người đàn ông lái xe tải 25 tấn lao vào đám đông đang mua sắm tại chợ Giáng sinh ở Berlin, khiến 12 người thiệt mạng và 56 người khác bị thương. Ảnh: Các cuốn sách tôn giáo sắp xếp gọn gàng trên một chiếc bàn thấp bên trong nhà thờ Hồi giáo ở Moabit, Berlin. Ảnh Daily Mail Ảnh: Khoảng 4h sáng ngày 20/12 sau vụ tấn công, nghi phạm trong vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Berlin được xác định ban đầu là Anis Amri (một công dân xin tị nạn ở Đức người Tunisia) đã bị camera an ninh ghi lại hình ảnh khi hắn đứng bên ngoài nhà thờ Hồi giáo này. Ảnh nghi phạm Anis Amri trên camera an ninh ghi lại. Ảnh Daily Mail Một người hàng xóm kể lại rằng, họ nghe thấy ít nhất 40 phát súng nổ trong đợt đột kích vào nhà thờ Hồi giáo. Người dân địa phương cho biết, cách đây 2 năm, một nhóm người Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên lui tới nhà thờ Hồi giáo này. Ảnh: Mặt tiền nhà thờ Hồi giáo, nơi camera an ninh ghi lại được hình ảnh nghi can Anis Amri từng đến. Ảnh Daily Mail Nhà thờ này bên trong khá tối và hầu như không có đèn điện khi lực lượng cảnh sát Đức xông vào truy tìm nghi phạm. Ảnh Daily Mail Các cuốn sách được cất trên một hộc tủ trên cao bên trong nhà thờ Hồi giáo ở Moabit, Berlin. Ảnh Daily Mail Chiếc áo choàng truyền thống của người Hồi giáo treo trên móc. Ảnh Daily Mail Chiếc ghế còn lại nằm trong căn phòng được trải thảm tại nhà thờ Hồi giáo mới bị lục soát. Ảnh Daily Mail Kệ giày dép cũng chỉ còn 1,2 chiếc. Ảnh Daily Mail Thêm hình ảnh bên trong nhà thờ Hồi giáo này. Ảnh Daily Mail

