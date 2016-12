Tấn công khủng bố Berlin sẽ làm thay đổi cả nước Đức

Vụ tấn công khủng bố ở Berlin đã khiến cho người Đức cảm thấy choáng váng và kinh hoàng Đức: 12 người chết, gần 50 người bị thương – trong đó có những người bị thương nghiêm trọng. Cuộc tấn công khủng bố ở Berlin nhằm vào xã hội tự do mà người Đức đang sinh sống.

Người Đức bàng hoàng tự hỏi: Vì sao? Ảnh Reuters

Nó cũng nhắm vào một biểu tượng đặc biệt an lành là chợ Giáng sinh, nơi viếng thăm của hàng triệu người khắp nơi trên thế giới - những người muốn quên đi cuộc sống vất vả hàng ngày, để lại phía sau những lo toan căng thẳng và tận hưởng niềm vui trong dịp lễ Giáng sinh.

Khủng bố đánh vào cốt lõi của xã hội tự do

Hành động giết người ở chợ Giáng sinh Berlin của những kẻ khủng bố nhắm vào những người muốn sống trong tự do. Đó là một cuộc tấn công tàn bạo chống lại nguyện vọng được sống tự do và đó chính là lý do vì sao cuộc tấn công khủng bố ở Berlin sẽ làm thay đổi cả nước Đức. Người Đức không còn mơ hồ về chủ nghĩa khủng bố quốc tế như trước đây, khi họ đã trở thành nạn nhân của những kẻ khủng bố, giống như các nạn nhân ở Anh, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Israel, Mỹ và ở những nơi khác trên thế giới.

Cuộc tấn công khủng bố ở Berlin đã đánh vào cốt lõi của xã hội tự do. Với việc nhắm mục tiêu vào một chợ Giáng sinh, cuộc tấn công khủng bố này đã đánh vào biểu tượng Kitô giáo, một biểu tượng truyền thống và bản sắc của nước Đức và Châu Âu.

Tâm lý xã hội ở Đức sẽ thay đổi. Thái độ thờ ơ của người Đức sẽ giảm dần. Tự do chính là lẽ sống của người Đức và họ sẽ không bao giờ cho phép những kẻ khủng bố lấy cướp đi điều đó. Nước Đức sẽ cảm thấy kém an toàn và sẽ ít an toàn hơn so với trước đây.

Những trận động đất chính trị sẽ xảy ra?

Những trận động đất chính trị sẽ xảy ra, nếu thủ phạm hóa ra lại là một người tị nạn.

Chính sách tị nạn của Thủ tướng Angela Merkel đang như một con thuyền đi trên vùng biển đầy bão tố, nếu thủ phạm gây ra vụ tấn công mất hết nhân tính là một người tị nạn đến nước Đức năm ngoái, khi đất nước này mở cửa biên giới một cách cao thượng. Trong trường hợp đó, thái độ thân thiện bao dung chào đón những người tị nạn khốn khổ bởi chiến tranh sẽ bị giảm sút tối đa. Tư tưởng dân tộc cực hữu bài ngoại sẽ có nhiều cơ hội ngóc đầu dậy hơn nữa. Xã hội cởi mở của nước Đức sẽ bị đóng cửa và tự do sẽ bị đe dọa từ bên trong.

Trong những ngày buồn thảm này, điều quan trọng đối với người Đức là phải tỉnh táo và bình tĩnh. Nhưng đó lại là điều đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Tổng biên tập DW Alexander Kudascheff kết luận: Có một điều chắc chắn là buổi tối định mệnh của ngày 19/12/2106 sẽ làm thay đổi nước Đức. Nhưng thay đối đến mức nào thì người ta vẫn còn phải chờ xem!