Chiến binh al-Nujaba diệt phiến quân IS trên tuyến Tikrit-Mosul

Các chiến binh al-Nujaba sử dụng tên lửa chống tăng Kornet do Nga sản xuất để phá hủy căn cứ và xe quân sự của phiến quân IS dọc tuyến đường Tikrit-Mosul, Iraq. Hai chiến binh Hezbollah al-Nujaba giơ tay biểu tượng chiến thắng. Chiến binh Hezbollah al-Nujaba trên xe quân sự ngắm bắn các mục tiêu là phiến quân IS. Một chiến binh Hezbollah al-Nujaba đang cắm cờ của tổ chức này. Lực lượng Hezbollah al-Nujaba trên chiến trường. Hệ thống tên lửa chống tăng Kornet được sử dụng để tiêu diệt các phần tử khủng bố dọc tuyến đường Tikrit-Mosul. Chiến binh Hezbollah al-Nujaba ngắm bắn phiến quân IS. Lực lượng Hezbollah al-Nujaba tập trung tại một địa điểm. Được biết, phong trào Hezbollah al-Nujaba là một phần của lực lượng tình nguyện Iraq Al-Hashd Al-Sha'abi. (Nguồn ảnh: Fars News Agency)

