Chùm ảnh chiến sự ở Mosul đạt bước tiến mới

Tình hình chiến sự ở Mosul đã có nhiều diễn biến mới khi lực lượng vũ trang Iraq thọc sâu vào bên trong các quận phía đông Mosul (do phiến quân IS kiểm soát) và đang giao chiến với nhóm này bên trong một căn cứ quân sự ở bắc Mosul. Ảnh: Xe của lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS) tại hiện trường vụ đánh bom xe ở khu Andalus. Ảnh Reuters Một thành viên CTS đứng tại hiện trường vụ đánh bom xe này. Ảnh Reuters Hình ảnh lực lượng đặc nhiệm Iraq (ISOF) trong chiến dịch quét sạch IS khỏi quận Al-Andalus, thành phố Mosul. Ảnh Reuters ISOF bàng hoàng đứng nhìn sau khi một xe chất đầy bom phát nổ ở al-Andalus. Ảnh Reuters Bà lão chào đón các thành viên ISOF. Ảnh Reuters Bé trai ở quận al-Andalus kéo áo lên để cho binh sỹ chính phủ thấy rằng em không đeo thắt lưng đánh bom tự sát. Ảnh Reuters Chiếc xe của IS cháy trơ khung ở al-Andalus. Ảnh Reuters Các thành viên ISOF giao chiến với bọn khủng bố IS trên đường phố của quận al-Andalus. Ảnh Reuters Một thành viên thuộc lực lượng phản ứng nhanh Iraq đang trong vị trí chiến đấu ở quận Yarimja, nam Mosul. Ảnh Reuters Hình ảnh hỗn loạn trong một lần giao chiến với IS ở al-Andalus sau khi tổ chức khủng bố này cho phát nổ xe. Ảnh Reuters Nghĩa trang chôn cất những người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Ảnh Reuters Người dân tháo chạy trên cây cầu gãy ở khu dân cư Al-Muthanna. Ảnh Reuters Lực lượng ISOF tập trung gần một tòa nhà thuộc Đại học Mosul. Ảnh Reuters Căn phòng bị cháy xem toàn bộ trong khuôn viên trường đại học này. Ảnh Reuters Những vỏ bom rỗng chất đống ở trường Đại học Mosul. Lực lượng chính phủ Iraq cho rằng, chúng được IS dùng để chế tạo bom. Ảnh Reuters Mọi người quay trở lại khu al-Zuhoor, Mosul. Ảnh Reuters Một thành viên ISOF nghỉ ngơi trên nóc một tòa nhà ở Đại học Mosul. Ảnh Reuters

