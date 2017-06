Ảnh: Phiến quân IS sắp sụp đổ hoàn toàn ở Mosul

Khói bốc lên sau khi quân đội Iraq pháo kích trúng căn cứ của phiến quân IS ở khu Shifa, Tây Mosul. Một binh sĩ Iraq và dân thường tháo chạy để tránh các tay súng bắn tỉa IS ở khu Shifa. Trực thăng quân đội Iraq nã tên lửa nhằm vào nhóm khủng bố IS ở Tây Mosul. Các binh sĩ Iraq khiêng một đồng đội bị thương trong cuộc giao tranh gần khu Thành cổ Mosul. Khói bốc lên sau một vụ pháo kích của quân đội Iraq ở khu Sifa. Cảnh người dân Iraq kéo nhau rời khỏi nhà đi lánh nạn. Một binh sĩ Iraq đứng trong căn nhà bỏ hoang từng được nhóm khủng bố IS sử dụng ở Tây Mosul. Bên trong một chốt chỉ huy tạm thời của quân đội Iraq ở Mosul. Người đàn ông bế con nhỏ đi sơ tán. Một bé trai bế em nhỏ đi lánh nạn. Các binh sĩ Iraq ngồi nghỉ trong một ngôi nhà ở Tây Mosul. Những người dân Iraq đi lánh nạn. Những chiếc điện thoại di động và các linh kiện trong một ngôi nhà bỏ hoang ở Tây Mosul. Khói bốc lên phía sau một ngôi trường bị phá hủy. Binh sĩ Iraq đưa một nhà báo bị thương ở chân đi cấp cứu. Một chiếc xe đạp của trẻ em nằm giữa đống đổ nát ở Tây Mosul. (Nguồn ảnh: Reuters)

