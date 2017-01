Ảnh chiến trường nóng hổi ở chảo lửa Mosul

Đây là những hình ảnh trong một lần giao tranh giữa lực lượng phản ứng nhanh Iraq với phiến quân IS ở quận Mithad, đông chảo lửa Mosul. Ảnh Reuters Một thành viên Iraq ngồi nấp bên trong xe quân sự trong lần giao chiến với bọn khủng bố IS ở quận Mithad, Mosul. Ảnh Reuters Thành viên Iraq mang theo vũ khí chuyên dụng ở Mithad. Ảnh Reuters Các thành viên lực lượng vũ trang Iraq nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp trước các đợt bắn của lính bắn tỉa ở thành trì Mosul. Ảnh Reuters Khói đen bốc lên nghi ngút ở đông Mosul. Ảnh Reuters Trực thăng của Không quân Iraq cũng được huy động trong cuộc giao tranh với IS này. Ảnh Reuters Người lính Iraq giơ biểu tượng chiến thắng khi anh ngồi trên xe bọc thép. Ảnh Reuters Một ngôi nhà bị thủng lỗ chỗ ở quận Intisar, đông Mosul. Ảnh Reuters Những người dân thường ở Mosul đang tháo chạy. Ảnh Reuters Người đàn ông cõng cụ già ở quận Mithad. Họ đã may mắn thoát khỏi thành trì Mosul. Ảnh Reuters Người lính Iraq đang xem vũ khí trong xe quân sự. Ảnh Reuters Lính Iraq dìu cụ bà, người chạy trốn khỏi thành trì Mosul. Ảnh Reuters Những người dân thường vừa chạy trốn vừa núp dưới hàng khung gỗ để không bị tên bắn tỉa bắn. Ảnh Reuters Nam công dân đem trà cho các binh sỹ Iraq đang trong thời gian giao chiến với IS. Ảnh Reuters Lực lượng Iraq tập kết tại một điểm ở quận Mithad. Ảnh Reuters Hình ảnh Mosul nhìn từ trực thăng xuống. Ảnh Reuters

Đây là những hình ảnh trong một lần giao tranh giữa lực lượng phản ứng nhanh Iraq với phiến quân IS ở quận Mithad, đông chảo lửa Mosul. Ảnh Reuters Một thành viên Iraq ngồi nấp bên trong xe quân sự trong lần giao chiến với bọn khủng bố IS ở quận Mithad, Mosul. Ảnh Reuters Thành viên Iraq mang theo vũ khí chuyên dụng ở Mithad. Ảnh Reuters Các thành viên lực lượng vũ trang Iraq nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp trước các đợt bắn của lính bắn tỉa ở thành trì Mosul . Ảnh Reuters Khói đen bốc lên nghi ngút ở đông Mosul. Ảnh Reuters Trực thăng của Không quân Iraq cũng được huy động trong cuộc giao tranh với IS này. Ảnh Reuters Người lính Iraq giơ biểu tượng chiến thắng khi anh ngồi trên xe bọc thép. Ảnh Reuters Một ngôi nhà bị thủng lỗ chỗ ở quận Intisar, đông Mosul. Ảnh Reuters Những người dân thường ở Mosul đang tháo chạy. Ảnh Reuters Người đàn ông cõng cụ già ở quận Mithad. Họ đã may mắn thoát khỏi thành trì Mosul. Ảnh Reuters Người lính Iraq đang xem vũ khí trong xe quân sự. Ảnh Reuters Lính Iraq dìu cụ bà, người chạy trốn khỏi thành trì Mosul. Ảnh Reuters Những người dân thường vừa chạy trốn vừa núp dưới hàng khung gỗ để không bị tên bắn tỉa bắn. Ảnh Reuters Nam công dân đem trà cho các binh sỹ Iraq đang trong thời gian giao chiến với IS. Ảnh Reuters Lực lượng Iraq tập kết tại một điểm ở quận Mithad. Ảnh Reuters Hình ảnh Mosul nhìn từ trực thăng xuống. Ảnh Reuters