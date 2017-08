Ảnh mới SDF giao tranh với phiến quân IS tại Raqqa

Một tay súng bắn tỉa của SDF nhắm mục tiêu phiến quân IS tại Raqqa, nơi được coi là "thủ phủ" của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ảnh: Reuters. Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở thành phố Raqqa của liên minh chống IS. Ảnh: Reuters. Một thành viên SDF bị thương ở chân trong giao tranh ác liệt ở thành phố Raqqa. Ảnh: Reuters. Chiến sĩ SDF lợi dụng địa hình địa vật di chuyển từ nhà này sang nhà khác tránh đạn bắn tỉa của phiến quân IS ở Raqqa. Ảnh: Reuters. Một chiếc cũi em bé bên trong tòa nhà bị hư hỏng do những cuộc chiến ở Raqqa. Ảnh: Reuters. Một thành viên SDF đang trốn những tay bắn tỉa của IS ở Raqqa. Ảnh: Reuters. Cậu bé đi qua biển ghi "Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria" trong khi cuộc chiến vẫn tiếp tục giữa SDF và IS ở Raqqa. Ảnh: Reuters. Một thành viên SDF nhắm bắn phiến quân IS ở Raqqa. Ảnh: Reuters. Một thành viên SDF bị thương đang giữ máy bộ đàm và trốn những tay súng bắn tỉa của IS ở Raqqa. Ảnh: Reuters. Thành viên SDF đang quan sát động tĩnh của kẻ địch trong cuộc chiến với IS ở Raqqa. Ảnh: Reuters. Các thành viên SDF đang điều khiển máy bay không người lái trong cuộc chiến với IS ở Nazlat Shahada, một huyện của Raqqa. Ảnh: Reuters. Lá cờ của các chiến binh IS treo trong một trận chiến với các thành viên của SDF ở Raqqa. Ảnh: Reuters. Lực lượng SDF đang giao chiến với IS ở Raqqa. Ảnh: Reuters. Binh sĩ SDF canh gác trong cuộc chiến với IS. Ảnh: Reuters. Binh sĩ SDF bắn nổ một quả mìn được phát hiện trên đường khi họ giao tranh với chiến binh IS ở Raqqa. Ảnh: Reuters

