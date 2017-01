Ảnh: Đặc nhiệm Iraq giải phóng thêm khu dân cư ở Đông Mosul

Trong những ngày qua, các lực lượng đặc nhiệm Iraq đã giải phóng thêm nhiều khu vực ở phía đông thành phố Mosul sau các cuộc giao tranh ác liệt với phiến quân IS. Hãng Fars (Iran) đưa tin ngày 3/1, đặc nhiệm Iraq đã giành lại quyền kiểm soát khu Al-Intisar ở Đông Mosul từ tay nhóm khủng bố IS. Một binh sĩ Iraq giơ biểu tượng chiến thắng khi đứng trên xe quân sự. Các lực lượng Iraq cũng quét sạch nhóm IS khỏi nhiều khu dân cư khác trong chiến dịch giải phóng thành phố Mosul. Binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch quân sự ở Mosul. Trước đó, Iran Daily đưa tin ngày 1/1, quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thêm 3 khu vực ở Mosul. Cụ thể, các lực lượng đặc nhiệm Iraq đã giải phóng khu al-Karama, Younes al-Sabawi và Yafa. Nhiều chiến binh IS bỏ mạng và các trang thiết bị quân sự của chúng bị phá hủy trong các cuộc giao tranh với lực lượng chính phủ Iraq. Ngoài ra, Cảnh sát liên bang Iraq còn giành lại con phố Số 60 chiến lược ở phía đông nam thành phố Mosul. Xe quân sự của lực lượng Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Mosul. (Nguồn ảnh: Fars News Agency)

