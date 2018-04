Hỏi "bầu to mặc được váy này không?", và đây là kết quả...

”Vấn nạn” mua hàng online không như quảng cáo dường như chưa có hồi kết, khi mỗi ngày, MXH đều xuất hiện những bài viết “tố” các shop online bán hàng “không có tâm”. Và hôm nay, “nạn nhân” không phải là một cô gái nào đó ham hố mua hàng hot girl, mà là một bà bầu - mua váy bầu nhưng mặc không vừa!

Đó là câu chuyện của cô gái có tên Chu Cẩm Nhung. Cô đăng trong một group kín hình ảnh so sánh của váy bầu ”trong quảng cáo” và hàng nhận được. Có thể thấy, ảnh quảng cáo rất đẹp, rộng rãi. Nhưng thực tế thì bà bầu lại ních không vừa.

Cẩm Nhung viết: ”Hồi chưa bầu cũng đã không tin vào mấy khoản mua hàng Online rồi. Từ ngày bầu thì không tin hẳn luôn. Đây là lý do. Khi bạn nói mình bầu to rất to nhưng người bán lại không tin, vẫn bảo bạn sẽ mặc được? Ok mặc được”.

Cẩm Nhung (bên phải) và chiếc váy bầu vừa được tặng.

Để giải thích thêm, Cẩm Nhung cho biết váy này được bạn tặng sinh nhật chứ không phải tự mua. Và người bạn của cô đã hỏi đi hỏi lại shop rằng ”Bầu to mặc được không?”, người bán khẳng định là được. Tuy nhiên, khi inbox cho người bán để đổi lại cái to hơn thì người bán chỉ bảo ”Ui không vừa à em?” rồi im luôn.

Bên dưới bài viết cư dân mạng đã bàn tán rôm rả về câu chuyện này. Một luồng ý kiến thì cho rằng váy bầu không nên may bằng chất liệu khó co dãn như thế. Và hình mẫu rõ ràng là dành cho bầu bụng nhỏ.

Một luồng ý kiến khác thì cho rằng bạn của Cẩm Nhung đã không cẩn thận khi mua hàng online, chứ người bán không có lỗi gì cả. Nhìn ảnh mẫu là biết bầu to mặc không vừa rồi.

Được biết, Cẩm Nhung hiện tại đang bầu 34 tuần, nặng 63kg. Cô khẳng định bạn cô khi mua đã kiểm tra rất kỹ khi nhắc đi nhắc lại là mua cho người đang có bầu to. Lúc ấy, shop nhẽ ra nên hỏi xem số đo của khách thế nào rồi mới tư vấn là vừa hay không. ‘‘Mình thấy lỗi nằm ở người bán khi không tư vấn kỹ cho khách và lỗi nằm ở cả người mua khi nghĩ rằng mình mặc sẽ vừa chiếc váy này”

Cẩm Nhung quyết định nếu không đổi được thì sẽ để dành mặc sau sinh. Đây không phải là tai nạn đầu tiên khi mua váy bầu. Từ khi có bầu đến giờ, Nhung cũng từng mua online vài lần nhưng đều không vừa.