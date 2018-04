Bỏ vẻ ngoài giản dị, bạn gái Quang Hải U23 Việt Nam bất ngờ lột xác

Nhật Lê, cô nàng xinh xắn quê Quảng Nam được dân tình biết đến là người yêu của cầu thủ Quang Hải U23 Việt Nam, vừa đăng bức ảnh thu hút nhiều sự chú ý trên Facebook cá nhân. Không giống với vẻ giản dị như thường ngày, Nhật Lê tháo mắt kính và trang điểm khá đậm nên trông cô bạn rất cuốn hút và trưởng thành. Sau khi bức ảnh của bạn gái cầu thủ U23 Việt Nam đăng tải, nhiều dân mạng đã cho rằng với phong cách trang điểm này Nhật Lê sở hữu nét đẹp rất Tây. Bức ảnh khoe gương mặt trang điểm xinh đẹp của bạn gái tuyển thủ U23 Việt Nam nhận được hơn 14.000 like cùng rất nhiều bình luận chia sẻ. Trong hàng trăm bình luận khen ngợi bỗng xuất hiện một bình luận có nội dung lạ hút đến gần 1000 like. Và đó chính là phản ứng của Quang Hải - người yêu của Nhật Lê Tưởng sẽ khen ngợi hay nói lời khiến người yêu mát lòng mát dạ, Quang Hải lại phán: Đây là ai? Trả Lu lại cho tôi? (Lu là tên thân mật của Nhật Lê). Có lẽ, không chỉ riêng Quang Hải mà người bạn trai nào khi nhìn thấy sự thay đổi của bạn gái cũng sẽ có phản ứng tương tự. Nhật Lê được đánh giá là một người khá thông minh và thân thiện, trước làn sóng "soi mói" người yêu các cầu thủ U23 Việt Nam, cô nàng này đã hết sức mềm mỏng và khôn khéo để tránh tạo scandal cho mình và cũng để người yêu an tâm thi đấu. Cũng như các cô bạn gái cầu thủ khác, Nhật Lê thường xuyên đến sân theo dõi Quang Hải thi đấu và kịp thời động viên người yêu sau mỗi trận đấu mệt mỏi. Hiện tại, ngoài công việc học tập Nhật Lê cũng bắt đầu tập tành kinh doanh với nhãn hiệu mỹ phẩm nhập khẩu khá uy tín. Vẻ ngoài bình dị, dễ thương của Nhật Lê được thay bằng sắc sảo quyến rũ trong bức hình mới khiến nhiều người bất ngờ. Mời quý độc giả xem clip Cầu thủ Quang Hải bật mí về bạn gái hotgirl nhỏ hơn 2 tuổi người Quảng Nam - Nguồn: Vietnamnet

