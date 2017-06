Ảnh chế Wonder Woman phong cách tranh cổ động gây sốt mạng

Mới đây, bộ ảnh chế mỹ nhân Wonder Woman với những khẩu hiệu hài hước khiến dân mạng thích thú và chia sẻ. Loạt ảnh được nhiều diễn đàn đăng tải, nhận được hàng chục nghìn (like) thích. Tư tưởng theo kịp trào lưu dân mạng của "chị đẹp". Tuyên ngôn sống của người phụ nữ mạnh mẽ hiện đại. Loạt ảnh chế Wonder Woman thích uống trà sữa, hay 'thả thính' Cường nữ đã hóa thành Quá Nhi khi lạc vào thế giới cổ trang. Lý Trị phiên bản xinh gái và Võ Mị Nương bỗng nam tính ngút trời. Màn đổi vai "bá đạo" và hài hước. Mỹ nhân Wonder Woman liên tục được nhập vai nam trong loạt ảnh chế. Chuyện ba người...

