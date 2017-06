Ngỡ ngàng cô gái cosplay Wonder Woman đẹp không kém bản gốc

Cô gái người Mỹ Kilory (24 tuổi) là gương mặt nổi tiếng trong giới cosplay. Cô được biết đến với những hình ảnh như bước từ nguyên tác ra. Gần đây, 9X một lần nữa khiến dân mạng thán phục khi cosplay công chúa Diana trong phim Wonder Woman (Nữ thần chiến binh). Sau khi loạt ảnh cosplay Wonder Woman được đăng tải, Kilory nhanh chóng nhận được hàng loạt lời khen ngợi vì khuôn mặt xinh đẹp cùng phong cách mạnh mẽ không thua gì bản gốc. Khuôn mặt của Kilory được cho là xinh ngang ngửa cựu hoa hậu Gal Gadot - người thủ vai công chúa Diana. Cosplay là công việc kỳ công. Đây tiên, người tham gia phải chuẩn bị trang phục, đạo cụ cầu kỳ, giống hệt nguyên tác. Nhưng điều quan trọng nhất là thần thái. Thủ thuật trang điểm có thể giúp gương mặt cosplayer biến hóa gần giống bản gốc, nhưng chỉ khi họ thực sự nắm bắt được cái thần của nhân vật mới có thể hóa thân thành công. Cô gái đến từ Pennsylvania (Mỹ) được nhận xét nắm bắt thần thái nhân vật tốt, đặc biệt qua ánh mắt cùng những động tác mạnh mẽ. Kilory bắt đầu sự nghiệp cosplay từ năm 2006. Trước Wonder Woman, 9X đã nổi tiếng với những hình ảnh cosplay Snow White, Nova... Trên Deviantart, Kilory tự giới thiệu cô là con lai, mang trong mình hai dòng máu Mỹ và Trung Quốc. Có lẽ chính vẻ đẹp lai này đã góp phần giúp 9X hóa thân thành công nữ chiến binh vùng Amazon mạnh mẽ. Thời gian gần đây, Kilory đang có chuyến đi tới các nước châu Á. Cô đặc biệt được chào đón ở Nhật Bản - quê hương của rất nhiều nhân vật truyện tranh nổi tiếng. Kilory có danh tiếng không nhỏ trong giới cosplay. Tuy nhiên, quyết định hóa thân Wonder Woman vẫn có phần mạo hiểm vì hình ảnh Diana do Gal Gadot thủ vai gây ấn tượng quá mạnh trong lòng khán giả. Rất may, với vẻ ngoài xinh đẹp cùng tài năng, kinh nghiệm tích lũy trong hơn 10 năm, Kilory đã thành công và nhận nhiều đánh giá tích cực. Trang Gametimre thậm chí đánh giá cô hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với các diễn viên Hollywood.

