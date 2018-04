Ngắm dàn súng bắn tỉa Trung Quốc "làm mưa, làm gió" ở Trung Đông

Một trong những khẩu súng bắn tỉa uy lực dũng mãnh nhất của Trung Quốc xuất hiện tại Trung Quốc trong thời gian gần đây là khẩu súng bắn tỉa sử dụng cỡ đạn 12,7x108mm mang tên AMR-2. Nguồn ảnh: Wiki. Khẩu súng chống thiết giáp phiên bản bộ binh này có chiều dài 1420mm và có chiều dài nòng súng lên tới 850 mm. Súng có tầm bắn tối đa 2500 mét và có hộp tiếp đạn 5 viên. Nguồn ảnh: Global. Có thiết kế khá tương đồng với các loại súng bắn tỉa cỡ lớn do Mỹ sản xuất, khẩu AMR-2 hiện đang ngày càng được sử dụng rộng rãi bởi các đơn vị đặc biệt của quân đội Trung Quốc cũng như cho thị trường xuất khẩu. Nguồn ảnh: Chinanews. Tinh tế và cực kỳ gợi cảm chính là hai từ ngắn gọn nhất để mô tả về vẻ đẹp của khẩu JS 7,62mm. Đây là khẩu súng bắn tỉa được Quân đội Trung Quốc sử dụng từ năm 2005 tới nay, súng có trọng lượng 5,5 kg và dài tổng cộng 1030mm. Nguồn ảnh: Military. Đúng với cái tên gọi của mình, khẩu súng bắn tỉa này sử dụng cỡ đạn 7,62x54mmR và có cơ chế bắn lên đạn từng viên. Khẩu súng bắn tỉa này sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên và có tầm bắn hiệu quả 800 mét. Nguồn ảnh: Army. Hiện tại, khẩu súng này không những được sử dụng bởi các lực lượng quân đội Trung Quốc mà còn được sử dụng với số lượng hạn chế trong lực lượng đặc nhiệm Black Eagle của Bangladesh. Nguồn ảnh: Rifle. Nói về súng bắn tỉa của Trung Quốc chắc chắn không thể không nói đến mẫu súng bắn tỉa dạng bullpup QBU-88. Được trang bị trong biên chế của quân đội và cảnh sát Trung Quốc từ năm 1997 tới nay, khẩu súng bắn tỉa sử dụng cỡ đạn 5,8x42mm này hiện được coi là khẩu súng bắn tỉa được sử dụng rộng rãi nhất ở Trung Quốc. Nguồn ảnh: Military. Súng có chiều dài 920mm và chiều dài nòng súng lên tới 640mm, khẩu súng này có hai phiên bản, sử dụng cỡ đạn 5,8x42mm nội địa hoặc bản sử dụng cỡ đạn 5,56mm chuẩn NATO chuyên để xuất khẩu. Nguồn ảnh: Military. Một điểm đặc biệt đó là QBU-88 có hộp tiếp đạn lên tới 10 viên, kèm theo đó là tầm bắn hiệu quả từ 400 tới 1050 mét. Phiên bản xuất khẩu của khẩu súng này được định danh là KBU-97, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có lực lượng quân sự chính quy nào trên thế giới ngoài Trung Quốc sử dụng loại súng này trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Chinanews. Cuối cùng không thể không nhắc tới khẩu súng bắn tỉa có sức mạnh ngoại hạng mang tên Zijiang M99. Đây cũng là khẩu súng bắn tỉa sử dụng cỡ đạn 12,7x108mm nhưng có cơ chế bắn bán tự động và uy lực cực kỳ lớn do chiều dài của súng lên tới 150 cm và có nòng dài khoảng 80cm. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu súng này là một trong những khẩu súng bắn tỉa Trung Quốc đã được thực chiến tại chiến trường Syria. Tầm bắn tối đa của Zijiang M99 lên tới 1700 mét và có sơ tốc đầu nòng khoảng 800 mét/giây. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu súng bắn tỉa này có hộp tiếp đạn 5 viên, được sử dụng chủ yếu vào nhiệm vụ chống thiết giáp nhưng cũng cực kỳ uy lực khi dùng để tấn công các mục tiêu phía sau vật cản do nó có sức công phá cực kỳ lớn. Nguồn ảnh: Flonews. Mời độc giả xem Video: Độ giật và uy lực kinh hoàng của khẩu súng bắn tỉa Zijiang M99 do Trung Quốc thiết kế và sản xuất được thực chiến trên chiến trường Syria.

