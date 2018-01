Mỹ có thể bán vũ khí nào cho Việt Nam trong năm 2018?

Theo nhận định từ các chuyên gia quốc tế, các chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không nhằm mục đích nào khác ngoài việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quân sự Việt-Mỹ trên nhiều lĩnh vực mà các bên có mối quan tâm chung. Nguồn ảnh: Sputnik. Trước đó trong chuyến viếng thăm các quốc gia Đông Nam Á trong đó có cả Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, đã có một hợp đồng vũ khí rất đáng chú ý đó là bán cho Myanmar 6 tiêm kích Su-30 (có thể là phiên bản mới nhất Su-30SME hoặc Su-30K đang tân trang tại Nhà máy 558 trên đất Belarus). Nguồn ảnh: Jane’s. Bên cạnh đó, đã xuất hiện thêm nhiều kỳ vọng rằng Việt Nam có thể trở thành khách hàng tiếp theo đặt mua tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 Su-35S cùng hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tối tân S-400. Nguồn ảnh: miragec14. Vậy trong lần công tác sắp tới, ông James Mattis liệu có mang về cho phía Mỹ những thương vụ mua bán vũ khí có giá trị nhất là khi Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm tới một số chủng loại vũ khí hiện đại do Mỹ sản xuất? Nguồn ảnh: Thanh Niên. Việt Nam từ lâu đã bày tỏ mong muốn được nhận thêm các trang bị quốc phòng từ Mỹ mà trước hết chính là tàu tuần tra cỡ lớn, sau khi chúng ta được bàn giao tàu USCGC Morgenthau (WHEC 722) và đổi tên thành tàu CSB 8020. Nguồn ảnh: warbird photos. Hiện nay tại cảng Honolulu còn một chiếc tàu chị em với CSB 8020 chính là USCGC Sherman (WHEC 720) lớp Hamilton, theo lịch trình đã thông báo thì nó sẽ chính thức rút khỏi biên chế USCG vào ngày 29/3/2018 và được đưa vào chương trình Bán trang bị quốc phòng dư thừa - EDA. Nguồn ảnh: Wiki Tàu USCGC Sherman có lẽ là ứng viên duy nhất phù hợp cho việc bán lại cho Việt Nam do thuận tiện về vị trí địa lý, do vậy sẽ không ngạc nhiên nếu sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ có một thông báo chính thức được đưa ra. Nguồn ảnh: usni.org. Bên cạnh tàu tuần tra cỡ lớn, Việt Nam được cho là có nhu cầu với tiêm kích hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon đang được Hoa Kỳ lưu trữ tại căn cứ không quân Davis-Monthan ở bang Arizona. Ảnh: Tiêm kích hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon Block 52 Plus. Nguồn ảnh: Plane Spotting. Sau chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama cùng với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đã có thông tin cho rằng Việt Nam muốn nhận được F-16 tương tự như trường hợp của Indonesia, tức là phía Mỹ sẽ "tặng" lại một số F-16 nhưng nước tiếp nhận sẽ chịu chi phí tu sửa cũng như hiện đại hóa. Nguồn ảnh: Không quân Mỹ. Nếu có thêm tiêm kích F-16 thì đây sẽ là sự bổ sung đáng giá cho các tiêm kích hạng nặng Su-27/30 của Không quân Việt Nam. Ngoài năng lực tác chiến đáng nể đã được kiểm chứng thì F-16 còn có ưu thế ở giá thành khai thác rất rẻ. Nguồn ảnh: Armaholic. Ứng viên cuối cùng không thể không nhắc tới đó là máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion, nó được xem như mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện mọi lực lượng tác chiến chống ngầm của Hải quân nhân dân Việt Nam bao gồm tàu mặt nước, tàu ngầm, trực thăng và máy bay cánh cố định. Nguồn ảnh: Wiki. So sánh với một số chủng loại tiềm năng khác như C-295MPA, Tu-142, Il-38N thì P-3C được đánh giá rất cao ở các hệ thống điện tử hiện đại, có khả năng triển khai nhiều loại vũ khí uy lực mạnh và nhất là giá thành ở mức chấp nhận được, thời hạn phục vụ còn tương đối dài. Nguồn ảnh: Airliners.net. Thậm chí P-3C còn từng được coi là phương tiện quân sự đầu tiên của Mỹ vào biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam trước cả tàu tuần tra Hamilton. Mong rằng trong chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ những vướng mắc cuối cùng sẽ được giải quyết để Hải quân Việt Nam có trong tay một vũ khí hiện đại và đang rất cấp thiết. Nguồn ảnh: Anup Kumar. Mời độc giả xem video: Cảnh sát biển Việt Nam chính thức tiếp nhận tàu tuần tra của Mỹ - CSB 8020. (Nguồn QPVN)

